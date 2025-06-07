السبت 07 يونيو 2025
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خارج الحدود

دعوات مصحوبة بالخشوع والدموع، ضيوف الرحمن طالبين المغفرة في أول أيام التشريق ( فيديو)

حجاج بيت الله الحرام،
حجاج بيت الله الحرام، فيتو

 في مشهد مهيب يرفع حجاج بيت الله الحرام أكفهم بدعوات مصحوبة بالخشوع والدموع طالبين المغفرة والرحمة في أول أيام التشريق.

وفي ثاني أيام عيد الأضحى يستقبل حجاج بيت الله الحرام، أول أيام التشريق، حيث يواصلون رمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.

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أبرزها رمي الجمرات، تعرف على أعمال حجاج بيت الله في أول أيام التشريق

رمي الجمرات

وتشهد منشأة الجمرات إحدى أبرز المشاريع التطويرية التي نفذتها السعودية في المشاعر المقدسة، توافد أعداد كبيرة من الحجاج بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من (300) ألف حاج في الساعة.

ويبقى الحجاج بمشعر منى أيام التشريق، حيث يرمون خلالها الجمرات الثلاث، بدءًا بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى، كل منها بسبع حصيات.


طواف الوداع

ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة.

يأتي هذا بعدما اكتظت جنبات المسجد الحرام فجر أمس الجمعة، في أول أيام عيد الأضحى بالحجاج لأداء طواف الإفاضة في أجواء إيمانية، وسط منظومة خدمات متميزة ومتكاملة.

وكانت أفواج الحجاج قامت منتصف، ليل الخميس، بالتحرك من مشعر مزدلفة، إلى منى لرمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) وذلك بعد وقوفها على صعيد عرفات، وأداء الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيت الحجاج في مزدلفة.

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اول ايام التشريق حجاج بيت الله عيد الأضحى

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