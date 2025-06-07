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دين ودنيا

أبرزها رمي الجمرات، تعرف على أعمال حجاج بيت الله في أول أيام التشريق

رمي الجمرات، فيتو
رمي الجمرات، فيتو

حرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على توضيح أعمال حجاج بيت الله الحرام اليوم السبت أول أيام التشريق، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك" وذلك على النحو التالي: 

أعمال حجاج بيت الله اليوم السبت 

 ‏يجمع الحاج من أي مكان في مِنى إحدى وعشرين حصاة.

يبدأ في رمي الجمرات الثلاث بعد الزَّوال (بعد الظهر)، يبدأ بالصغرى ثم بالوسطى ثم يستقبل القبلة ويدعو بعدهما طويلًا ثم الكبرى والتي تسمَّى بالعقبة.

 يُفضَّل أن يستقبل الحاج القبلة حالة رمية للجمار  جاعلًا  مكة عن يساره ومِنى  عن يمينه إن استطاع ولم يكن هناك زحام.

ويبدأ اليوم السبت الموافق الحادي عشر من ذي الحجة أول أيام التشريق الثلاث، والتي تنتهي بمغيب شمس يوم الثالث عشر، وسميت بالتشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها لحوم الهدي والأضاحي.

ما هو يوم القر 

ويوم القر هو اليوم الأوّل الخاص بأيام التشريق، بمعنى أنه اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحِجّة، ويكون بعد يوم النَّحر، وقد ثبت فَضل هذا اليوم بما ورد عن نبي الله -صلّى الله عليه وسلّم-: “إنَّ أعظمَ الأيامِ عندَ اللهِ -تباركَ وتعالى- يومُ النحرِ ثمَّ يومُ القَّرِّ”.

سبب تسمية يوم القر

وقد سُمِّي يوم القر بهذا الاسم، كون الحُجّاج يستقرّون في هذا اليوم ويقرون بمِنى بعد يوم النَّحر، لكي يأخذون قسط من الراحة بعد تأدية بعض الأعمال مثل طواف الإفاضة، النَّحر، والرَّمي، ويجب على كافة الحجاج أن يظلوا في مِنى، ولا يجب لأحد أن يذهب من منى وينهي المناسك بذلك.

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