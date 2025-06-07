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رياضة

الأهلي يخوض مرانه الثاني في أمريكا استعدادا لكأس العالم للأندية (صور)

مران الأهلي، فيتو
مران الأهلي، فيتو

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني في أمريكا على ملعب جامعة نوفا، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الفريق قد خاض مرانه الأول مساء الخميس، بعد وصول البعثة إلى مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية.

وحرص خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، على منح اللاعبين بعض التعليمات خلال المران الأول بالأمس، وطالب لاعبيه بالتركيز وبذل قصارى جهدهم خلال الفترة الجارية من أجل تقديم مستوى قوي خلال بطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التي سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو بولاية ميامي.

ومن جانبه أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بوجود بعثة الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢٥.

وأضاف قائد الفريق أن الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية بصفته ناديًا كبيرًا يملك تاريخًا ممتدًّا في البطولات القارية والعالمية مؤكدا أن الفريق يملك خبرات سابقة في هذه البطولة قبل أن يتغير نظامها وهو ما يمنحه دوافع إضافية للتحضير القوي والتركيز الكامل من أجل الظهور بشكل يليق باسم النادي الأهلي ومكانته.

وأوضح الشناوي أن الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق يعمل بكل جهد على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل سواء من الناحية البدنية أو الفنية أو الذهنية وأن كل عناصر الفريق لديهم الحماس والرغبة لتقديم أفضل ما لديهم خلال منافسات البطولة.

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الأهلي النادي الأهلي كأس العالم للأندية

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