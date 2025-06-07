السبت 07 يونيو 2025
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رياضة

خوسيه ريبيرو يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو

خوسيه ريبيرو، فيتو
خوسيه ريبيرو، فيتو

عقد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة خاصة بالفيديو للاعبي الأهلي في فندق الإقامة بمدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحرص خوسيه ريبيرو على شرح بعض الجوانب الخططية والتكتيكية للاعبين، كما قام بمنح اللاعبين بعض التعليمات الهامة.

ويستعد الأهلي لخوض المران الثاني في الخامسة عصر اليوم بتوقيت أمريكا (الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة) على ملعب جامعة نوفا.

وبدأ معسكر الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

 

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي 

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 9 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

 وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

من جانبه أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي  الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتواجد بعثة الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢٥.

وأضاف قائد الفريق أن الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية بصفته ناديًا كبيرًا يملك تاريخًا ممتدًّا في البطولات القارية والعالمية مؤكدًا أن الفريق يملك خبرات سابقة في هذه البطولة قبل أن يتغير نظامها وهو ما يمنحه دوافع إضافية للتحضير القوي والتركيز الكامل من أجل الظهور بشكل يليق باسم النادي الأهلي ومكانته.

وأوضح الشناوي أن الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق يعمل بكل جهد على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل سواء من الناحية البدنية أو الفنية أو الذهنية وأن كل عناصر الفريق لديهم الحماس والرغبة لتقديم أفضل ما لديهم خلال منافسات البطولة.

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