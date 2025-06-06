الجمعة 06 يونيو 2025
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خارج الحدود

42 شهيدا في قصف للاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم

ضحايا غزة
ضحايا غزة

 أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن  42 فلسطينيا استشهدوا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي السياق ذاته ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة،  أن 110 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب 583، فيما فقد 9 أخرين، وذلك بعد أن أطلقت عليه قوات الاحتلال النار خلال محاولتهم الحصول على الغذاء من مراكز "المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية" بدء من 27 مايو الماضي.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

ورفعت تكبيرات عيد الأضحى في قطاع غزة بالتزامن مع دوي القصف الإسرائيلي المستمر على مناطق مختلفة من القطاع، حيث استهدف جيش الاحتلال بغارات وقصف مدفعي وسط وشمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال شمال غربي مدينة خان يونس، كما تحدث مراسل الجزيرة عن تحليق منخفض للطيران الحربي الإسرائيلي وإطلاق نار كثيف على المناطق الشمالية من المدينة.

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غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي جيش الاحتلال

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