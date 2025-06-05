عيد الأضحى 2025، نصائح ذهبية لتناول اللحوم بأمان

وجهت وزارة الصحة نصائح ذهبية لعيد الأضحى لتناول اللحوم في العيد بأمان والحفاظ على الصحة العامة.

ونصحت وزارة الصحة باتباع هذه التعليمات منها:

١- تناول الأغذية التي تحتوي على دهون وخاصة المشبعة

٢-تجنب الأطعمة المقلية

٣-التقليل من الأغذية المليئة بالنشويات والكربوهيدرات

٤- عدم الإفراط في شرب الشاي والقهوة والمنبهات

٥-ممارسة الرياضة قدر الإمكان لمدة 30 دقيقة يوميًا

٦-الحرص على تناول الطعام خلال ساعات النهار

٧- الاهتمام بتناول السلطة والخضروات والفواكه في كل وجبة.

الإفراط في استهلاك اللحوم

كانت حذرت وزارة الصحة من الإفراط في استهلاك اللحوم من العادات الشائعة التي قد تؤدي إلى عدد من الأضرار الصحية، خاصة إذا لم يتم تناولها بطريقة معتدلة ومتوازنة.

وتتضمن أبرز الأضرار التي تحدث بسبب الإفراط في استهلاك اللحوم:

1. مشاكل في الجهاز الهضمي

عسر الهضم نتيجة تناول كميات كبيرة من البروتين والدهون.

الإمساك بسبب قلة الألياف في النظام الغذائي ونقص الخضروات والفواكه

انتفاخ وغازات ناتجة عن صعوبة هضم اللحوم، خاصة اللحوم الدسمة والمقلية.

2. أمراض القلب والأوعية الدموية

ارتفاع مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.

زيادة خطر تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، خاصة عند تناول اللحوم الغنية بالدهون المشبعة.

3. زيادة الوزن

اللحوم، خاصة المقلية أو المطهية بالدهون، تحتوي على سعرات حرارية عالية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة إذا تم تناولها بكميات كبيرة وبدون نشاط بدني.

4. أضرار على الكلى

الإفراط في البروتين يزيد العبء على الكلى، وقد يفاقم مشاكل الكلى لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في وظائف الكلى.

5. زيادة نسبة حمض اليوريك

تناول اللحوم بكثرة خاصة الكبد والكلاوي يرفع من حمض اليوريك في الدم، مما قد يؤدي إلى نوبات النقرس

6. زيادة مخاطر الإصابة ببعض السرطانات

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمصنّعة مرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

الإفراط في اللحوم يسبب زيادة الوزن

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الإفراط في تناول البروتين الحيواني الموجود في اللحوم يسبب زيادة الوزن، لأنه يتم تخزينه بالجسم على هيئة دهون، وينطبق هذا على مختلف أنواع اللحوم، وتحديدًا التي تحتوي على دهون كثيرة، وكذلك المصنعة الضارة بالصحة.​​

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