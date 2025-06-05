نصائح لإعداد المعدة، كيف نستقبل أكلات العيد دون مشكلات صحية؟

نصائح لإعداد المعدة ليلة العيد، يُعد عيد الأضحى المبارك مناسبةً دينية واجتماعية مميزة، يحتفل بها المسلمون حول العالم بتقربهم إلى الله من خلال الأضاحي، وتجمعاتهم العائلية، والولائم التي تزخر بأنواع متعددة من اللحوم والأطعمة الغنية.





إلا أن ما يميز هذا العيد عن غيره هو التركيز الكبير على تناول اللحوم بكميات كبيرة وفي فترة زمنية قصيرة، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية واضطرابات في الجهاز الهضمي إذا لم نُحسن الاستعداد لذلك، خصوصًا من خلال إعداد المعدة ليلة العيد.





لماذا يجب الاستعداد لعيد الأضحى من ناحية غذائية؟



تهيئة الجسم للعيد

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أنه عند الحديث عن الاستعداد للعيد، غالبًا ما ينصبّ التركيز على الجوانب الشرائية والتنظيفية والروحية، ويُغفل جانب مهم جدًا وهو الجانب الصحي والغذائي.



فالكثير من الناس يعانون في أول أيام العيد من الانتفاخ، الحموضة، عسر الهضم، الإسهال أو الإمساك، بسبب التحول المفاجئ في نوعية وكمية الطعام المتناول. لذلك فإن تهيئة المعدة تدريجيًا قبل ليلة العيد خطوة ذكية تقي من هذه الأعراض.



نصائح غذائية مهمة لإعداد المعدة ليلة عيد الأضحى



1. تناول وجبات خفيفة ومتوازنة خلال اليوم السابق للعيد

ينبغي أن تكون وجبات ليلة العيد خفيفة وسهلة الهضم، مع الابتعاد عن الأطعمة الدهنية أو الثقيلة. من الأفضل تناول أطعمة مثل:

الخضروات المسلوقة أو المشوية.

شوربة خفيفة بالخضار أو العدس.

الأرز الأبيض أو البطاطس المهروسة.

الزبادي أو اللبن الرائب لتحسين الهضم.

الهدف هو تقليل الضغط على المعدة، وجعلها في حالة راحة، لتتمكن من استقبال طعام العيد الدسم دون صدمة مفاجئة.

2. تقليل استهلاك السكريات والكافيين

ليلة العيد تشهد عادة تجمعات عائلية تتخللها الحلويات والمشروبات المنبهة. لكن من الأفضل تقليل استهلاك هذه المواد، خصوصًا السكر والكافيين، لأنها تزيد من حموضة المعدة وتُرهق الجهاز الهضمي. الأفضل تناول التمر أو الفواكه المجففة بكميات معتدلة إذا كانت هناك رغبة في تناول شيء حلو.

3. شرب كميات كافية من الماء

يجب شرب الماء على فترات متقطعة طوال اليوم السابق للعيد، والحرص على عدم شرب كميات كبيرة دفعة واحدة. الماء يساعد في تسهيل حركة الأمعاء وتنشيط الكبد والكلى، مما يحسن من قدرة الجسم على التعامل مع الدهون واللحوم. يُنصح بشرب كوب ماء فاتر صباحًا على الريق وآخر قبل النوم.

4. تجنب تناول اللحوم ليلة العيد

بعض العائلات تبدأ بطهي كميات صغيرة من لحم الأضحية ليلة العيد استعدادًا ليوم العيد، ويقوم البعض بتذوقها أو تناولها. من الأفضل تجنب ذلك حتى تُعطى المعدة فرصة كافية لتتهيأ. اللحوم الحمراء صعبة الهضم وتتطلب وقتًا وجهدًا من المعدة، لذا لا يُفضل البدء بها قبل الموعد.

5. تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو الزبادي قبل النوم

تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يساعد على تسهيل عملية الهضم، وتنظيف المعدة من السموم، كما يساعد في منع الإمساك. كذلك، يمكن تناول كوب من الزبادي الطبيعي غير المحلى، والذي يحتوي على بكتيريا مفيدة تسهم في تحسين بيئة الأمعاء.

6. ممارسة المشي بعد العشاء

يساعد المشي الخفيف لمدة 15-30 دقيقة بعد وجبة العشاء في تنشيط الدورة الدموية وتحفيز حركة الأمعاء، مما يُقلل من احتمالية الانتفاخ أو التخمة. الحركة تساهم أيضًا في تحسين المزاج وتنشيط الجسم للنوم الجيد، الذي يلعب دورًا كبيرًا في عملية الهضم.

7. النوم المبكر

من أكثر الأخطاء الشائعة في ليلة العيد السهر الطويل الذي يُرهق الجسم، ويقلل من كفاءة عمل الجهاز الهضمي. النوم المبكر يمنح الجسم فرصة للراحة، ويعزز من وظائف الكبد، كما أنه يساعد في الاستيقاظ بنشاط صباح العيد، مما يُحسّن من تقبّل الجسم للطعام.

ما بعد ليلة العيد: كيف تبدأ يومك؟



بعد تهيئة المعدة بالشكل الصحيح، يُفضل أن تبدأ صباح يوم العيد بتمرة أو ثلاث، اقتداءً بسنة النبي محمد ﷺ في عيد الفطر، ويمكن تطبيقها في عيد الأضحى أيضًا لأنها تسهم في تهيئة المعدة لتناول الطعام. بعد ذلك، يُنصح بالانتظار قليلًا قبل تناول وجبة الإفطار المكوّنة من عناصر خفيفة مثل الخبز الأسمر، قطعة جبن خفيفة، أو بيضة مسلوقة.

عند وصول موعد الغداء وتناول لحم الأضحية، يُفضل البدء بكمية معتدلة جدًا من اللحم، ومضغه جيدًا، وتجنّب إضافة الكثير من الدهون أو الأطعمة المقلية. يُستحب أن يُرافق اللحم طبق من السلطة أو الخضار المشوية لتسهيل الهضم.

أخطاء شائعة يجب تجنّبها



الإفراط في تناول المشروبات الغازية اعتقادًا أنها تُسهل الهضم، بينما هي في الحقيقة تُسبب الانتفاخ.

تناول كميات كبيرة من اللحم في الوجبة الأولى.

تناول الطعام بسرعة وعدم المضغ الجيد.

الاستلقاء مباشرة بعد الأكل.

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