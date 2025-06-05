عروض وتخفيضات على أسعار اللحوم استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى.. شعبة القصابين: الخرفان والجديان الأكثر مبيعًا بين أضاحي العيد.. ومبيعات اللحمة في انخفاض

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، يحل عيد الأضحى المبارك؛ غدًا الجمعة، حيث يبدأ أكبر موسم للحوم في مصر، سواء بشراء وذبح الأضاحي، أو حتى شراء اللحوم الطازجة والمجمدة من المحال.

لماذا يسمى العيد بـ «عيد اللحمة»؟

ويطلق المواطنون في مصر وخاصة المناطق الشعبية على عيد الأضحى «عيد اللحمة» لارتباطه بسنة ذبح الأضاحي، وأن أشهر مأكولات وأطباق العيد تدخل اللحوم مكونًا رئيسيًا في إعدادها.

أسعار اللحمة اليوم، فيتو

بداية موسم الأضاحي قبل العيد بـ 20 يومًا

وبدأ موسم أضاحي عيد الأضحى مبكرًا قبل حلول العيد بنحو 20 يومًا على الأقل، حيث يستعد الجزارون لشراء وطرح أنواع الأضاحي من العجول والخرفان والجديان بخلاف الجمال.

أسعار اللحمة اليوم، فيتو

شراء الأضحية بنظام المشاركة والأسهم

وأيضًا يستعد المواطنون بتحديد خططهم لاستقبال عيد الأضحى، فمنهم من يبحث عن شراء الأضحية حسب الميزانية التي أعدها سابقًا، وهناك من يشتري الأضحية بنظام المشاركة والأسهم مع الأهل والأصدقاء.

عروض وتخفيضات على أسعار اللحوم

كما تتسابق المحال التجارية الكبرى والسلاسل الغذائية وحتى محلات الجزارة على تقديم عروض وتخفيضات على أسعار اللحوم بمختلف القطع والأنواع.

أسعار اللحمة اليوم، فيتو

عيد الأضحى هو أكبر المواسم في مبيعات واستهلاك اللحوم

يقول هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن عيد الأضحى هو أكبر المواسم في مبيعات واستهلاك اللحوم في مصر، خاصة مع تأدية المواطنين لسنة ذبح الأضحية، واحتفالات المواطنين بشراء كميات كبيرة من اللحوم، فهو «عيد اللحمة».

أسعار اللحمة اليوم، فيتو

استعدادات المواطنين للعيد تختلف بحسب الإمكانيات المادية

وأضاف «عبد الباسط» لـ «فيتو» أن استعدادات المواطنين لاستقبال العيد تختلف بحسب الإمكانيات المادية لهم، لكن المصريون شعب يعرف كيف يحتفل وبأقل الإمكانيات، خاصة وأن السوق المحلية به جميع السلع بأسعار تناسب الإمكانيات المادية للمواطنين.

أسعار اللحمة اليوم، فيتو

اللحوم متوفرة في الأسواق من 280 إلى 550 جنيهًا

وتابع: أن بالنسبة للحوم؛ فإن هناك اللحوم البلدية في محلات الجزارة التي تتراوح بين 400 و460 جنيهًا، وتوفر الحكومة اللحوم المستوردة في منافذها والمجمعات الاستهلاكية بسعر 280 جنيهًا للكيلو، أي أن اللحوم متوفرة بأسعار مناسبة للجميع، إضافة إلى السلاسل الغذائية التي يصل سعر كيلو اللحمة إلى 550 جنيهًا.

أسعار اللحمة اليوم، فيتو

كيف تعامل المصريون مع ارتفاع أسعار الأضاحي؟

وأشار إلى أنه حتى في شراء الأضاحي، ومع ارتفاع أسعار الأضاحي خلال العامين الماضيين، بدأ المواطنون غير القادرين على الشراء والراغبين في شراء الأضحية بالبحث عن البدائل، التي كان منها شراء الخرفان والجديان بدلًا من العجول، أو البحث عن مساهمين ومشاركين في أضحية عجل أو جمل.

أسعار اللحمة اليوم، فيتو

زيادة الإقبال على شراء أضاحي الخرفان والجديان

وأوضح أن زاد الإقبال على شراء أضحية الخرفان والجديان ثم الجمال وأخيرًا العجول، مع ارتفاع أسعار الأضاحي خلال العامين الماضيين، وهذا ما حدث أيضًا خلال موسم عيد الأضحى 2025.

أسعار اللحمة اليوم، فيتو

انخفاض مبيعات اللحوم خلال عيد الأضحى

وقال «عبدالباسط» إن مبيعات اللحوم بصفة عامة انخفضت بمعدلات كبيرة خلال مواسم عيد الأضحى في العامين الماضيين، ولم تعد بنفس المعدلات السابقة، إذ كان في السابق المواطنون يشترون كميات كبيرة، أما الآن فالشراء على قدر الاستهلاك والميزانية.

أسعار اللحمة اليوم، فيتو

أبرز العروض والتخفيضات على سعر اللحمة في العيد

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أبرز العروض والتخفيضات على أسعار اللحمة في محلات الجزارة والسلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، في السطور الآتية:

أسعار اللحمة اليوم، فيتو

أسعار اللحوم اليوم في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو شاك سن مقطع كندوز نحو 480 جنيهًا. بلغ سعر كيلو لحمة مكعبات كندوز للخضار نحو 470 جنيهًا.

أسعار اللحمة اليوم، فيتو

تخفيضات على أسعار اللحمة الضاني

بلغ سعر لحم بقري بالعظام وزن كيلو نحو 340 جنيهًا. بلغ سعر لحم دوش ضاني وزن كيلو نحو 465 جنيهًا. بلغ سعر لحم شرائح بريسكت كندوز وزن كيلو نحو 475 جنيهًا.

أسعار اللحوم في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو لحمة رقبة ضاني نحو 470 جنيهًا.

بلغ سعر لحمة ضاني (تابع حسب الوزن كاملة) الكيلو منها بسعر 475 جنيهًا.

أسعار اللحمة اليوم، فيتو

سعر اللحوم في الأسواق

بلغ سعر كيلو لحمة كتف ضاني بالعظام نحو 480 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو لحمة مفرومة نحو 460 جنيهًا.

بلغ سعر لحم مكعبات موزة كندوز وزن كيلو نحو 485 جنيهًا.

أسعار اللحمة اليوم، فيتو

سعر اللحوم اليوم في الأسواق

بلغ سعر لحم مكعبات مخصوص وزن كيلو نحو 445 جنيهًا. بلغ سعر كيلو لحم مفروم أحمر نحو 430 جنيهًا. بلغ سعر كيلو كبدة ضاني نحو 439 جنيهًا. بلغ سعر كيلو فخذة ضاني بلدي نحو 460 جنيهًا.

أسعار اللحمة اليوم، فيتو

سعر اللحمة اليوم في الأسواق

بلغ سعر موزة بقري بلدي وزن كيلو نحو 412 جنيهًا.

بلغ سعر إنتركوت بقري بلدي وزن كيلو نحو 433 جنيهًا.

بلغ سعر إسكالوب بقري بلدي وزن كيلو نحو 450 جنيهًا.

بلغ سعر مكعبات لحم بلدي بالدسم وزن كيلو نحو 340 جنيهًا.

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