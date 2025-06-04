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صحة ومرأة

الصحة توجه نصائح للمواطنين للتعامل مع اللحوم النيئة قبل عيد الأضحى

اللحوم الحمراء، فيتو
اللحوم الحمراء، فيتو

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أصدرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من التوصيات المهمة لضمان سلامة المواطنين أثناء التعامل مع اللحوم النيئة بعد الذبح والتقطيع، وذلك في إطار الجهود الوقائية للحد من انتقال الأمراض والحفاظ على جودة اللحوم وطعمها.

نصائح أساسية لضمان التعامل الآمن مع اللحوم

وشددت الوزارة على أهمية اتباع 7 نصائح أساسية لضمان التعامل الآمن مع اللحوم النيئة تشمل:

١- الحرص على غسل اليدين جيدًا قبل وبعد ملامسة اللحوم، لتقليل احتمالية انتقال الجراثيم أو البكتيريا.

٢- ضرورة تنظيف اللحوم من الدم تمامًا بعد التقطيع، لما لذلك من دور في تقليل فرص التلوث البكتيري. 

٣- وضع اللحوم في أوعية محكمة الغلق قبل إدخالها إلى الفريزر للحفاظ على جودتها وسلامتها.

٤- ضرورة تفريغ الأكياس من الهواء وتقسيم اللحوم في أكياس شفافة بدلًا من السوداء، وذلك لتفادي التفاعل الكيميائي الذي قد يحدث في بعض الأكياس غير المخصصة للأغذية.

كما حذرت وزارة الصحة من غسل اللحوم قبل التبريد أو التجميد، موضحة أن ذلك يزيد من فرص نمو البكتيريا بدلًا من إزالتها. 

وشددت على التجميد الجيد بعد التبريد الكافي، للحفاظ على القيمة الغذائية والطعم الجيد للحوم عند الطهي.

وأوضحت وزارة الصحة أن حفظ اللحوم عند درجة حرارة الثلاجة ما بين 4 إلى 6 ساعات بعد الذبح والتقطيع يساعد على إنتاج حمض اللاكتيك الطبيعي الذي يحافظ على اللحوم، ويمنحها لونًا ورديًا جذابًا ومذاقًا جيدًا.

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