لـ ربات البيوت، الطرق الصحيحة لتخزين اللحوم

الطرق الصحيحة لتخزين اللحوم، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تبدأ ربات البيوت في الاستعداد لاستقبال كميات كبيرة من اللحوم، سواء من الأضاحي أو الهدايا العائلية، أو الشراء.





ونظرًا لأن العيد يفصلنا عنه يومان فقط، فإن التخطيط الجيد لكيفية تخزين اللحوم أصبح ضرورة لا رفاهية. فالتخزين الخاطئ قد يؤدي إلى فساد اللحوم، مما يسبب خسائر مادية ومخاطر صحية على أفراد الأسرة.



أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الحفاظ على سلامة الأسرة وصحة الطعام يتطلب وعيًا ودقة في تخزين اللحوم بطريقة آمنة تضمن لكِ الطعم الطيب، والصحة، وراحة البال طوال العام.



الطرق الصحيحة لتخزين اللحوم

تخزين اللحوم جيدًا



في هذا التقرير، تقدم الدكتورة هدى، نصائح مهمة، حول الطرق الصحيحة لتخزين اللحوم قبل وخلال أيام عيد الأضحى، لضمان بقائها طازجة وآمنة لأطول فترة ممكنة.



أولًا: التعامل مع اللحوم فور استلامها



من أكثر الأخطاء الشائعة هو ترك اللحوم خارج الثلاجة أو الفريزر لفترات طويلة بعد الذبح، سواء بسبب الانشغال أو عدم وجود مكان مخصص للتخزين. لذلك، احرصي على ما يلي:

تصفية الدم جيدًا: بعد الذبح، يجب ترك اللحوم في مكان نظيف وبارد نسبيًا لمدة ساعتين تقريبًا لتصفية الدم منها بالكامل، مما يقلل من فرص نمو البكتيريا.

تجنب غسل اللحوم قبل التجميد: غسل اللحوم قبل التخزين يؤدي إلى انتشار البكتيريا في المطبخ، ويمتص اللحم الماء مما يؤثر على طعمه وقوامه عند الطهي. لذلك يُفضَّل ترك غسل اللحوم لوقت الطهي فقط.

تقطيع الكميات حسب الاستخدام: لا تحتفظي باللحوم على هيئة قطع كبيرة. قسّميها إلى أكياس صغيرة تكفي للوجبة الواحدة. هذا يسهل عليكِ الاستخدام ويمنع إعادة التجميد، وهو أمر ضار جدًا.

ثانيًا: خطوات أساسية لتخزين اللحوم في الفريزر



1. استخدام أكياس تخزين جيدة النوع

يفضّل استخدام أكياس مخصصة لحفظ الطعام في الفريزر، تكون محكمة الغلق وسميكة لمنع دخول الهواء والرطوبة، مما يحافظ على جودة اللحمة ويمنع احتراق الفريزر (التجمد الزائد الذي يسبب تغير لون وطعم اللحم).

2. كتابة تاريخ التخزين ونوع القطع

من الأفضل كتابة تاريخ التخزين ونوع القطعة (كندوز – ضأن – كبده – طرب… إلخ) على كل كيس باستخدام قلم مخصص، لتسهيل التنظيم ومعرفة ما يجب استخدامه أولًا.

3. تنظيم الفريزر

احرصي على وضع الأكياس بشكل مرتب داخل الفريزر، بحيث يكون هناك فراغات بين الأكياس لمرور الهواء البارد. لا تكدسي اللحوم فوق بعضها، خاصة في اليوم الأول، كي تتجمد بسرعة وتحافظ على جودتها.

ثالثًا: مدة حفظ اللحوم داخل الفريزر

اللحم الأحمر النيء: يمكن أن يظل صالحًا لمدة تتراوح من 6 إلى 12 شهرًا إذا تم حفظه بشكل صحيح.

الكبدة والأحشاء الداخلية: من الأفضل استخدامها خلال 3 أشهر فقط كحد أقصى.

اللحوم المطهية: يُفضّل استهلاكها خلال 2 – 3 أشهر لضمان الطعم والقيمة الغذائية.

رابعًا: علامات فساد اللحوم المخزنة



على الرغم من التخزين الجيد، من الضروري معرفة علامات فساد اللحوم، حتى لا يتم تناول لحوم فاسدة تؤدي إلى حالات تسمم غذائي. من أبرز العلامات:

تغير لون اللحم إلى الرمادي أو الأخضر.

انبعاث رائحة كريهة أو حمضية.

ظهور طبقة لزجة أو ملمس غير طبيعي.

وجود ثلج مفرط أو تغيّر في قوام اللحمة بعد الذوبان.

خامسًا: نصائح مهمة للحوم المجمدة



لا تعيدي تجميد اللحم بعد ذوبانه: إذ يؤدي ذلك إلى فقدان قيمته الغذائية وزيادة احتمالات التلوث البكتيري.

استخدمي الفريزر بأعلى طاقته قبل العيد: نظّفيه وتخلّصي من الأطعمة القديمة، وارفعي درجة التجميد إلى أعلى مستوى لضمان تجميد اللحوم الجديدة بسرعة.

خصصي رفًا أو درجًا للحوم: سواء في الفريزر أو الثلاجة لتجنب تلوث باقي الأطعمة مثل الخضار أو الحلويات.

لا تنقلي اللحوم من حرارة مرتفعة إلى الفريزر مباشرة: إذا كنتِ استلمتِ اللحوم من خارج المنزل، اتركيها في الثلاجة ساعة أو اثنتين ثم انقليها إلى الفريزر.

سادسًا: الثلاجة ليست بديلًا دائمًا عن الفريزر



في حال كنتِ تنوين استخدام بعض اللحوم خلال يومين أو ثلاثة فقط، يمكن حفظها في الثلاجة (وليس الفريزر)، على أن توضع في الرف السفلي داخل وعاء مغطى، وتستخدم خلال أقصر وقت ممكن. ولكن، لا ينبغي ترك اللحوم في الثلاجة لأكثر من 48 إلى 72 ساعة.

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