في عالم العناية بالبشرة، تتصدر الأقنعة دور أساسي في روتين الجمال، خاصة تلك المصممة لتقشير البشرة وتنظيف المسام.

ومع تزايد التلوث وتعرض البشرة للعوامل البيئية، أصبح من الضروري ابتكار حلول ذكية تجمع بين الفعالية والأمان، لذا يجب الحرص على أقنعة تقشير البشرة باستمرار حفاظا على جمالها.

قناع الطين الأبيض لتقشير البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع الطين الأبيض لتقشير البشرة وتنظيف المسام بعمق.

المكونات:-

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة فحم مطحون.

ملعقة طين أبيض.

ملعقة من مغلى الشاى الأخضر.

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة معا ونخلط جيدًا.

ثم نضيف عصير الليمون والشاي الأخضر ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخال من التكتلات.

نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نفرك القناع على البشرة برفق مرة أخرى بعد أن يجف.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر القناع مرة اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يعمل على تنظيف عميق للمسام وإزالة الرؤوس السوداء، وتقشير لطيف وآمن لجميع أنواع البشرة، وتوحيد لون البشرة وزيادة نضارتها

قناع الطين الأبيض لتقشير البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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