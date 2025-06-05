الأرصاد: مشعر عرفات يسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 درجة مئوية

موسم الحج 2025، سجل مشعر عرفات اليوم الخميس، أقصى درجة حرارة إذ بلغت 45 درجة مئوية، وذلك أثناء تأدية الركن الأعظم من الحج.

درجة الحرارة على جبل عرفات

ونشرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، مشاهد جوية تظهر اكتساء جبل عرفات باللون الأبيض لحجاج بيت الله الحرام، وذلك أثناء تأدية الركن الأكبر من الحج.

وصعد الآلاف من حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس، إلى جبل عرفات لتأدية الركن الأكبر من الحج، وهم يرددون لبيك اللهم لبيك، ويرفعون أكفة الضراعة يطلبون الرحمة والمغفرة من الله.

و في يوم تغمره الرحمات وتعلو فيه الأصوات بالتكبير والدعاء، توجه حجاج بيت الله الحرام بأكف الضراعة إلى الله لطلب المغفرة والرحمة والعفو.

حجاج بيت الله يرفعون أكف الضراعة إلى الله

وفي مشهد مهيب، نشرت قناة الإخبارية السعودية، فيديو يظهر آلاف من حجاج بيت الله الحرام يرفعون أكف الضراعة إلى الله من فوق جبل عرفات، وهم يذرفون الدموع طلبا للمغفرة والعفو.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تسابق الحجاج للصعود إلى "جبل الرحمة" في مشاهد ازدانت بها أرجاء مشعر عرفات المقدس، وسط تعالي أصوات "لبيك اللهم لبيك"، رافعين أكفهم بالدعوات، ليستعدوا بعد غروب شمس اليوم بالنفرة إلى مشعر مزدلفة والمبيت فيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.