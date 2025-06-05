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الأرصاد: مشعر عرفات يسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 درجة مئوية

حجاج بيت الله
حجاج بيت الله

موسم الحج 2025، سجل مشعر عرفات اليوم الخميس، أقصى درجة حرارة إذ بلغت 45 درجة مئوية، وذلك أثناء تأدية الركن الأعظم من الحج.

 

درجة الحرارة على جبل عرفات 

 ونشرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، مشاهد جوية تظهر اكتساء جبل عرفات باللون الأبيض لحجاج بيت الله الحرام، وذلك أثناء تأدية الركن الأكبر من الحج.

وصعد الآلاف من حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس، إلى جبل عرفات لتأدية الركن الأكبر من الحج، وهم يرددون لبيك اللهم لبيك، ويرفعون أكفة الضراعة يطلبون الرحمة والمغفرة من الله.

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موسم الحج 2025، تسابق الحجاج للصعود إلى جبل عرفات مرددين "لبيك اللهم لبيك" (فيديو وصور)

و في يوم تغمره الرحمات وتعلو فيه الأصوات بالتكبير والدعاء، توجه حجاج بيت الله الحرام بأكف الضراعة إلى الله لطلب المغفرة والرحمة والعفو.

 

حجاج بيت الله يرفعون أكف الضراعة إلى الله 

وفي مشهد مهيب، نشرت قناة الإخبارية السعودية، فيديو يظهر آلاف من حجاج بيت الله الحرام يرفعون أكف الضراعة إلى الله من فوق جبل عرفات، وهم يذرفون الدموع طلبا للمغفرة والعفو.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تسابق الحجاج للصعود إلى "جبل الرحمة" في مشاهد ازدانت بها أرجاء  مشعر عرفات المقدس، وسط تعالي أصوات "لبيك اللهم لبيك"، رافعين أكفهم بالدعوات، ليستعدوا بعد غروب شمس اليوم بالنفرة إلى مشعر مزدلفة والمبيت فيها.

 

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موسم الحج 2025 الحج جبل عرفات حجاج بيت الله

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