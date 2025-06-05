الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: دعوت الرئيس الصيني لزيارة واشنطن كما دعاني لزيارة بكين 

ترامب وشي، فيتو
ترامب وشي، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس: أجريت مكالمة مثمرة مع الرئيس الصيني ناقشنا فيها الاتفاقيات التجارية.

مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الصيني 

وأضاف ترامب: المحادثة مع الرئيس الصيني ركزت بشكل شبه كامل على التجارة وأتطلع لاجتماع قريب مع الرئيس الصيني وسنحدد مكانه وموعده قريبا.

وتابع ترامب: لم أناقش مع الرئيس الصيني أي شيء عن روسيا وإيران وأوكرانيا المحادثة معه استمرت لمدة ساعة ونصف تقريبا 

واستطرد: دعوت الرئيس الصيني لزيارة واشنطن كما دعاني لزيارة بكين 

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الخميس: على الصين وأمريكا خفض التصعيد وإزالة عدم التفاهم  

وأضاف الرئيس الصيني: على أمريكا إلغاء الإجراءات السلبية التي اتخذتها ضد الصين
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الرئيس الصيني الصين

مواد متعلقة

ترامب يأمر بفتح تحقيق في شبهة "التآمر" للتستر على الحالة العقلية لبايدن

وزير الدفاع الأمريكي: الصين تستعد لإحداث انقلاب عسكري في آسيا ونحن جاهزون للقتال حتى النصر

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة عمان والأردن في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

وفاة طبيب أسيوط تشعل الحزن في المنيا، وأسرته: لم ينتحر ونطالب بكشف الحقيقة (فيديو وصور)

الكيلو يصل لـ 3 آلاف جنيه، ارتفاع أسعار اللحوم بعد إلغاء ذبح الأضاحي بالمغرب

بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في أمريكا استعدادا لمونديال الأندية (فيديو)

بث مباشر، مباراة الإمارات وأوزباكستان في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

شاهد ملعب مباراة الأهلي وباتشوكا الودية استعدادا لكأس العالم للأندية

تعادل سلبي بين اليابان وأستراليا في الشوط الأول من تصفيات كأس العالم

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الأرز اليوم في الأسواق قبل حلول عيد الأضحى

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الخميس 5 يونيو 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الخميس 5 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد رياضيات من العاملين بالحصة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إلقاء مخلفات الأضاحي في الطريق؟ الأزهر للفتوى يوضح

متى تبدأ وتنتهي تكبيرات عيد الأضحى، وما الصيغة الصحيحة لها؟

رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في السعي بين الصفا والمروة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية