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خارج الحدود

الرئاسة الفلسطينية: 3 شروط لينعم الجميع بالأمن والاستقرار

المتحدث الرسمى باسم
المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، فيتو

قال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس: إن استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى فى غزة، التي ذهب ضحيتها حوالى 55 ألف شهيد، وعشرات آلاف الجرحى، وتصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، وآخرها إحراق منازل وممتلكات المواطنين في بلدة دير دبوان شرق رام الله، إلى جانب استمرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، واستخدام الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي، لن يحقق الأمن والاستقرار لأحد.

السبيل الوحيد لينعم الجميع بالأمن والاستقرار

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أضاف أبو ردينة: “السبيل الوحيد لينعم الجميع بالأمن والاستقرار، هو وقف المجازر اليومية التي يذهب ضحيتها العشرات من المواطنين الأبرياء، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة لوقف المجاعة التي يشاهدها العالم أجمع في غزة، وأن يحصل شعبنا الفلسطيني على حقوقه كاملة في الحرية والاستقلال وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية”.

 إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف حربها الإجرامية

وشدد أبو ردينة، على أن المطلوب الآن هو إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف حربها الإجرامية واعتداءاتها في الضفة الغربية بما فيها القدس، والضغط عليها للامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ورغبة المجتمع الدولي بأكمله على وقف حرب الإبادة، عوضا عن استخدام الفيتو، الذي تحدى جميع أعضاء مجلس الأمن الذين يمثلون العالم بأسره، الأمر الذي سيشجع الاحتلال على الاستمرار بعدوانه وجرائمه، التي لم يشهد لها التاريخ مثيلًا.

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الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى غزة القدس مجلس الأمن الدولي الاحتلال الإسرائيلي

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