الإثنين 02 يونيو 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مسجد الأنصار وسط دير البلح في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى قصفت مسجد الأنصار وسط دير البلح فى قطاع غزة بـ 3 صواريخ وسط غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية والشمالية لمدينة غزة.

وذكرت مصادر صحفية فلسطينية أن سكان الضفة المحتلة شعروا باهتزازات نتيجة القصف العنيف الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وذكرت أن الاختلال شن عشرات الغارات المتتالية على القطاع خلال 15 دقيقة.

ضحايا مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في غزة
 

وكان قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أمر بتوسيع العدوان على غزة إلى مناطق إضافية في القطاع.

في سياق متصل، أفاد مكتب الإعلام الحكومي بغزة باستشهاد 49 فلسطينيا وإصابة 305 آخرين في المجازر التي شهدتها مراكز توزيع المساعدات في رفح الفلسطينية وجسر وادي غزة منذ 27 مايو الماضي.

 

ارتقاء 31 شهيدا بنيران جيش الاحتلال


وفي وقت سابق من أمس الأحد، أفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر، بارتقاء 31 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

 

وأوضحت وزارة الصحة بغزة: أكثر من 200 مصاب وصلوا لمجمع ناصر الطبي، 30 منهم بحالة حرجة و5 حالات موت سريري.

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غزة دير البلح الضفة المحتلة

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