الخميس 05 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة سميحة أيوب

سميحة أيوب، فيتو
سميحة أيوب، فيتو

تستقبل أسرة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب مساء اليوم العزاء في الفنانة الراحلة التي غيبها الموت أول أمس، عن عُمر ناهز 93 عامًا.

ومن المقرر أن يقام عزاء الفنانة القديرة في دار مناسبات عمر مكرم في ميدان التحرير عقب صلاة المغرب.

تعتبر سميحة أيوب صاحبة أطول مسيرة فنية في مصر، حيث تجاوزت أكثر من سبعة عقود متصلة.

ولدت الفنانة الراحلة في حي شبرا بالقاهرة، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتملذت فيه على يد الفنان المسرحي زكي طليمات. بلغ رصيد الفنانة سميحة أيوب على المسرح نحو 170 مسرحية، منها: رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، ودائرة الطباشير القوقازية، حتى أطلق عليها لقب سيدة المسرح العربي. كما شاركت الفنانة الراحلة سينمائيًا في عديد من الأعمال منها: أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، وبين الاطلال. وتليفزيونيا.. قدمت الفنانة الراحلة العديد من الأعمال البارزة منها: الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، والمصراوية. نالت سميحة أيوب العديد من تكريمات رئاسية خلال مسيرتها الممتدة.

 

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سميحة أيوب ميدان التحرير المعهد العالي للفنون المسرحية الضوء الشارد

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