إطلاق اسم سميحة أيوب على الدورة الثالثة لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

قررت إدارة مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة إطلاق اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب على الدورة الثالثة للمهرجان المقرر عقدها فى الفترة من ٢٥ سبتمبر وحتى ١ أكتوبر ٢٠٢٥.

الفنانة الراحلة سميحة أيوب



أكدت المخرجة والممثلة عبير لطفى أن إطلاق اسم سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب على الدورة الثالثة يضيف لقيمة المهرجان ويدعم دوره فى الاحتفاء بصانعات المسرح المصري، حيث كانت أيوب نموذجا يحتذى به وأثرت فى الحركة الفنية والثقافية فى مصر والوطن العربي وتركت بصمة واضحة سواء كممثلة أو مخرجة، وكانت أول مديرة للمسرح القومي وهى أيضا أول سيدة قامت بإخراج عرضا مسرحيا على خشبة المسرح القومي، وكان تحديا كبير فى زمن تألق فيه عدد من عمالقة المسرح المصري.



وأضافت أنها ستظل حاضرة بفنها وأعمالها العظيمة التى رسخت قيمة الفن المصري وشكلت وعي أجيال متتالية، ومنها السبنسة وفيدرا وسكة السلامة، والفتى مهران، ودماء على ستار الكعبة، والدرس انتهى لموا الكراريس، والعباسة أخت الرشيد وغيرها.يذكر أن سميحة أيوب تولت أيضا عددا من المناصب الإدارية المهمة وأثرت من خلالها في المشهد الثقافي المصري، حيث تولت ادارة المسرح الحديث عام 1973، وادارة المسرح القومي في فترتين من 1975 إلى 1982 ومن 1984 إلى 1988، واهتمت بتقديم نصوص عالمية مهمة وعقد شراكات فنية مع فرق وفنانين عالميين مما عزز مكانة المسرح المصري على الساحة الدولية، من بينها "فيدرا" تأليف جان راسين، عرضت في باريس لمدة 15 يومًا، وحظيت بإشادة النقاد الفرنسيين، و"أنطونيو وكليوباترا" تأليف وليم شكسبير، وإخراج فيرنر بوس.



كما حضر الكاتب والفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر إلى مصر خصيصا لكي يشاهدها على خشبة المسرح، وبعد انتهاء العرض علق على أدائها قائلا: "أخيرا وجدت إلكترا فى القاهرة".

مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة تنظمه مؤسسة جارة القمر وتتشكل إدارته من المخرجة والممثلة عبير لطفي رئيسة المهرجان، والكاتبة والمخرجة عبير علي حزين والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم مديرتا المهرجان ومصطفى محمد ومنى سليمان المديرين التنفيذيين، ويقام تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة.

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