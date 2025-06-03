أحن شخص في الدنيا، ماذا قال حفيد سميحة أيوب عن علاقته بجدته؟

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2025 الفنانة القديرة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي، وذلك عن عمر ناهز الـ 93 عاما بعد مسيرة فنية خالدة تركت خلالها بصمة لا تنسى.

حفيد سميحة أيوب يتحدث عنها

وفي ندوة أقيمت خلال صيف 2024 الماضي لتكريم سميحة أيوب ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، تحدث حفيدها “يوسف علاء محمود مرسي” عن جدته وعلاقته بها.

وكشف يوسف علاء محمود مرسى خلال الندوة عن الوجه الآخر لسميحة أيوب جدته حيث قال: “جدتي هي شيء كبير جدًّا لدي.. فالجميع تحدث عنها كفنانة ولكنها كإنسانة هي كأمي وجدتي وفخور بها”.

وتابع: “أحب أكلها فهي بارعة في الملوخية والكشك والكسكسي، وبالمناسبة هي عكس شخصيتها في تيتة رهيبة تمامًا فهي أحن شخص في الدنيا”.

مسيرة سميحة أيوب

تعتبر الفنانة الراحلة صاحبة أطول مسيرة فنية في مصر، حيث تجاوزت أكثر من سبعة عقود متصلة.

ولدت الفنانة الراحلة في حي شبرا بالقاهرة، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتملذت فيه على يد الفنان المسرحي زكي طليمات. بلغ رصيد الفنانة الراحلة على المسرح نحو 170 مسرحية، منها: رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، ودائرة الطباشير القوقازية، حتى أطلق عليها لقب سيدة المسرح العربي.

كما شاركت الفنانة الراحلة سينمائيًا في عديد من الأعمال منها: أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، وبين الأطلال.

وتليفزيونيا.. قدمت الفنانة الراحلة العديد من الأعمال البارزة منها: الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، والمصراوية.

نالت سميحة أيوب العديد من تكريمات رئاسية خلال مسيرتها الممتدة.

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