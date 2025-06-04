فوائد الصيام، ينظف الكبد والكلى ويريح الجهاز الهضمي

فوائد الصيام، يحتفل المسلمون غدا بيوم عرفة وهو يوم الغفران ويعتبر صيام يوم عرفة من السنن المؤكدة لذا يحرص المسلمون على صيام هذا اليوم.

وفوائد الصيام، عظيمة للجسم وهو ما أثبتته الدراسات الحديثة، فالصيام ليس مجرد عبادة بل له أهمية عظيمة للصحة.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الصيام أحد العبادات المهمة في الإسلام، وفرضه الله تعالى على المسلمين لما فيه من أبعاد روحية وأخلاقية وصحية عظيمة، لكن إضافة إلى فوائده الدينية والتربوية، أثبتت العديد من الدراسات العلمية أن الصيام يحمل فوائد صحية كبيرة تؤثر إيجابًا على الجسم والعقل.

فوائد الصيام

فوائد الصيام

وأضاف السيد، أن من فوائد الصيام:-

خلال فترة الصيام، يتوقف الإنسان عن تناول الطعام والشراب لفترة طويلة، مما يمنح الجسم فرصة لتصفية السموم المتراكمة في الأعضاء، مثل الكبد والكلى، فعندما لا يكون هناك هضم مستمر، يتفرغ الجسم لإصلاح الخلايا وتنظيف الفضلات الكيميائية والبيولوجية.

الصيام يساهم في إراحة الجهاز الهضمي من العمل المتواصل طوال اليوم، فعند الامتناع عن الطعام لفترة محددة، ينخفض إفراز العصارات الهضمية، وتستريح المعدة والأمعاء، مما يقلل من مشاكل مثل الحموضة، والانتفاخ، والقولون العصبي.

يؤدي الصيام إلى تقليل استهلاك السكريات والنشويات، مما يساعد على تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، لذلك، يمكن أن يكون الصيام مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني تحت إشراف طبي.

الصيام يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، ورفع الكوليسترول الجيد، وهو ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

خلال ساعات الصيام، يبدأ الجسم باستخدام الدهون المخزنة كمصدر للطاقة بدلا من الجلوكوز، مما يؤدي إلى تقليل الوزن وتحسين تكوين الجسم، وهذا يساعد في محاربة السمنة والدهون المتراكمة.

أثبتت الأبحاث أن الصيام يساعد في تجديد خلايا الجهاز المناعي، حيث أن الامتناع عن الأكل يعزز إنتاج خلايا جديدة ويقوي مناعة الجسم في مواجهة الأمراض، خاصة إذا كان الصيام مصحوبا بتغذية صحية عند الإفطار والسحور.

الصيام يساعد على تحسين التركيز والذاكرة، حيث تزداد إنتاجية بروتينات تعرف باسم "BDNF" (عامل التغذية العصبي المشتق من الدماغ)، والتي تدعم وظائف المخ وتحمي الخلايا العصبية من التلف.

تشير أبحاث إلى أن الصيام يساهم في تقليل علامات الالتهاب في الجسم، مما قد يساعد في تخفيف أعراض أمراض مزمنة مثل التهاب المفاصل والربو وبعض أمراض المناعة الذاتية.

الصيام يعود الإنسان على التحكم في شهواته الغذائية، والتقليل من تناول الأطعمة الضارة والمبالغة في الأكل، فهو فرصة لإعادة بناء علاقة صحية مع الطعام.

بعض الدراسات تشير إلى أن الصيام الدوري (مثل الصيام المتقطع) قد يساعد في إبطاء الشيخوخة وزيادة العمر الافتراضي، من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي وتحسين العمليات الخلوية.

الصيام ليس مجرد امتناع عن الأكل والشراب، بل هو أسلوب حياة يعود على الجسم والنفس بفوائد جمة، ومع مراعاة التغذية المتوازنة بعد الإفطار والسحور، يمكن أن يكون الصيام أداة قوية لتحسين الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتعزيز الشعور بالراحة النفسية والجسدية، ومع ذلك، يجب دائما استشارة الطبيب قبل الصيام، خاصة لمرضى السكري أو القلب أو الحوامل، لضمان سلامتهم.

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