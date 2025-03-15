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معهد تيودور بلهارس يوضح 4 فوائد صحية للصيام

الصيام، فيتو
الصيام، فيتو

نشر معهد تيودر بلهارس،  إنفو عن فوائد الصيام الصحية،  وذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنشر التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك، من خلال إنفوجرافات سلسلة "صوموا تصحوا"، التي تهدف إلى تسليط الضوء على الفوائد الصحية العديدة للصيام، بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث.

 

 فوائد الصيام الصحية
 يقلل من الالتهابات ويحسن صحة القلب وضغط الدم. 


 يساعد في ضبط مستوى السكر بالدم
 يؤخر علامات تقدم العمر ويحفز إفراز هرمون النمو. 


 يدعم نمو العضلات وقوتها. 


 يقي من الأمراض العصبية ويحسن وظائف المخ.

 

أعلنت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء نشر سلسلة "صوموا تصحوا"، وهي مجموعة من الإنفوجرافات التوعوية التي يقدمها معهد تيودور بلهارس للأبحاث.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك.

 

تقديم إرشادات صحية ونصائح غذائية موثوقة للصائمين  

تهدف هذه السلسلة إلى تقديم إرشادات صحية ونصائح غذائية موثوقة تساعد الصائمين على اتباع نظام غذائي متوازن خلال الشهر الفضيل، وتعزز من الوعي بأفضل الممارسات الصحية للصيام بطريقة آمنة.

 

وسيتم نشر الإنفوجرافات يوميًا عبر الصفحات الرسمية للوزارة، حيث تتناول مواضيع متنوعة مثل أهمية شرب المياه، تأثير الصيام على الصحة، وكيفية تناول الوجبات بطريقة سليمة لتجنب المشكلات الصحية الشائعة خلال رمضان.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع، والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية للمراكز والمعاهد التابعة لها في تقديم محتوى توعوي هادف يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية.

وتدعو الوزارة جميع المتابعين إلى متابعة الإنفوجرافات اليومية عبر منصاتها الرسمية، والاستفادة من المعلومات القيمة التي تقدمها هذه السلسلة.

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