فوائد الصيام، تحسين صحة القلب وتنظيم مستويات السكر

فوائد الصيام في شهر رمضان من الأمور التي تحظى باهتمام واسع، حيث يلعب الصيام دورًا مهمًا في تعزيز الصحة العامة للجسم، ووفقًا لما ذكرته مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، فإن للصيام تأثيرات إيجابية عديدة.

فوائد الصيام في رمضان

وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بالجيزة أن الصيام يساعد في زيادة إنتاج هرمون النمو، مما يساهم في حرق الدهون وفقدان الوزن بشكل صحي، كما يساهم الصيام في ضبط مستويات الجلوكوز في الدم من خلال تقليل مقاومة الأنسولين، وهو ما يعود بالفائدة على مرضى السكري والأشخاص المعرضين للإصابة به.

وأضافت صحة الجيزة أن الصيام يساهم أيضا في تحسين صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وشددت على أنه للاستفادة القصوى من فوائد الصيام، يُنصح باتباع نظام غذائي صحي خلال فترة الإفطار والسحور، مع تجنب الأطعمة الدسمة والمشروبات السكرية.

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