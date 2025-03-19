أستاذ مناعة يكشف فوائد الصيام لصحة الجهاز الهضمي

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشر سلسلة "صوموا تصحوا" بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنشر التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك، ويسلط الإنفو الجديد الضوء على فوائد الصيام لصحة الجهاز الهضمي، بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث.

وأوضحت شيماء عطية، أستاذ مساعد المناعة، معهد تيودور بلهارس للأبحاث، كيف يؤثر الصيام إيجابيًا على الجهاز الهضمي؟



يعزز صحة الميكروبيوم (البكتيريا النافعة)، مما يحسن عملية الهضم ويقوي المناعة.



يساهم في إنتاج الفيتامينات والإنزيمات الضرورية للجسم.



يمنح الجهاز الهضمي فترة راحة، مما يقلل الالتهابات ويحسن امتصاص العناصر الغذائية.



ينعكس إيجابيًا على صحة الأمعاء وعملها، مما يدعم الهضم السليم.



الصيام فرصة رائعة لدعم صحة الجهاز الهضمي وتعزيز وظائفه الطبيعية!

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