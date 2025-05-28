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اقتصاد

أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الأربعاء، فيتو

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الأربعاء وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها فى الأسواق.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5291 جنيهًا “بيع”، 5262 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4630 جنيها “بيع”، 4605 جنيهات “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3968 جنيهًا “بيع”، 3947 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي  37040 جنيها “بيع”، 36840 جنيها “شراء.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية 

وكانت ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على الشراء، غير أن تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حد من المكاسب، فيما ينتظر السوق تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات على أسعار الفائدة.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3308.99 دولار للأوقية، عند الساعة 02:37 بتوقيت جرينتش، متعافيا قليلا من انخفاض واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 3308.30 دولار.

وتراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، مؤجلا تطبيقها إلى التاسع من يوليو لإتاحة الفرصة للمفاوضات بين البيت الأبيض والاتحاد المكون من 27 دولة.

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