أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الأربعاء وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها فى الأسواق.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5291 جنيهًا “بيع”، 5262 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4630 جنيها “بيع”، 4605 جنيهات “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3968 جنيهًا “بيع”، 3947 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 37040 جنيها “بيع”، 36840 جنيها “شراء.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

وكانت ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على الشراء، غير أن تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حد من المكاسب، فيما ينتظر السوق تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات على أسعار الفائدة.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3308.99 دولار للأوقية، عند الساعة 02:37 بتوقيت جرينتش، متعافيا قليلا من انخفاض واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 3308.30 دولار.

وتراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، مؤجلا تطبيقها إلى التاسع من يوليو لإتاحة الفرصة للمفاوضات بين البيت الأبيض والاتحاد المكون من 27 دولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.