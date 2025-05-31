أسعار الذهب فى مصر بختام التعاملات اليوم السبت 31 - 5 - 2025

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5257 جنيهًا “بيع”، 5228 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4600 جنيها “بيع”، 4575 جنيهات “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3942 جنيهًا “بيع”، 3921 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 36800 جنيها “بيع”، 36600 جنيها “شراء.

الذهب يختتم الأسبوع على خسارة مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب، في ختام تعاملات الأسبوع، الجمعة الماضية، وسط ارتفاع للدولار، وتكبدت خسائر أسبوعية، مع تقييم الأسواق للتطورات المرتبطة بالرسوم الجمركية، في حين عزز تقرير عن تراجع التضخم الآمال بخفض أسعار الفائدة الأميركية.

هذا وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 3285.64 دولار للأونصة، ليسجل خسائر أسبوعية تقارب 1.6%.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% لتسجل 3315.40 دولار عند التسوية.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، الأمر الذي جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما زاد من الضغوط على الأسعار.

وبذلك سجّل الذهب خسارة أسبوعية بنحو 2% مع تعافي الدولار.

المعادن النفيسة الأخرى تحت الضغط

وبالنسبة للمعادن الأخرى، فقد تراجعت الفضة بنسبة 0.7% إلى 30.1 دولار للأونصة، وهبط البلاتين بـ 0.6% إلى 976.33 دولار، وانخفض البلاديوم حوالي 3% إلى 1050.05 دولار للأونصة.

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