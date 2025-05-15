طرق استخدام البيض على الشعر لإعادة ترميمه

البيض من البروتينات الشهيرة التي لها أهمية كبيرة للصحة وكذلك تستخدم للعناية بالبشرة والشعر وتحرص الفتيات على استخدامه.

والبيض يعمل على ترطيب وتغذية الشعر وفرده، لذا يفضل استخدامه باستمرار على الشعر حفاظا على جمال الشعر.

طرق استخدام البيض على الشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، طرق مختلفة لاستخدام البيض على الشعر، منها:-

1- ماسك البيض الكامل للشعر الجاف

المكونات:-

بيضة واحدة (للشعر القصير) أو بيضتان (للشعر الطويل).

الطريقة:

اخفقي البيض جيدا وطبقيه على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك بقبعة بلاستيكية واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

اغسلي الشعر بماء بارد وشامبو خفيف.

يرطب الشعر بعمق ويمنع الجفاف والتقصف.



2- صفار البيض للشعر التالف

المكونات:

صفار بيضتين

ملعقة زيت زيتون أو زيت جوز الهند.

الطريقة:

اخلطي الصفار مع الزيت ووزعي المزيج على الشعر.

اتركيه 30 دقيقة ثم اغسلي جيدا بماء بارد.

يغذي الشعر التالف ويعيد له الحيوية.



3- بياض البيض للشعر الدهني

المكونات:

بياض بيضتين

عصير نصف ليمونة

الطريقة:

اخلطي المكونات وطبقيها على فروة الرأس والشعر.

اتركيه 15-20 دقيقة ثم اغسلي الشعر بماء بارد.

يقلل من الدهون الزائدة وينظف فروة الرأس.



4- ماسك البيض والعسل للشعر الباهت

المكونات:

بيضة واحدة

ملعقة عسل

ملعقة زبادي

الطريقة:

امزجي المكونات جيدا ووزعيها على الشعر.

اتركيه 20 دقيقة ثم اغسلي بالماء والشامبو.

يمنح الشعر لمعان طبيعي ويقويه.

نصائح هامة عند استخدام البيض على الشعر

وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها عند استخدام البيض على الشعر، منها:-

لا تغسلي شعرك بالماء الساخن بعد استخدام البيض حتى لا يتجمد البيض ويصعب إزالته.

يفضل استخدام الماسك مرة واحدة في الأسبوع.

اختاري المكونات الإضافية حسب نوع شعرك “زيوت طبيعية، زبادي، عسل...”.

استخدام البيض على الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحميه من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة مثل الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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