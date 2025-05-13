الثلاثاء 13 مايو 2025
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صحة ومرأة

أفضل طريقة لاستخدام الحناء على الشعر

الحناء
الحناء

الحناء من المكونات الطبيعية التى اشتهرت على مر العصور بفوائدها للشعر حيث يتم استخدامها منذ الفراعنة وحتى الآن، وهي تدخل فى الوصفات الطبيعية وصناعة مستحضرات العناية بالشعر.

واعتادت الأمهات والجدات على استخدام الحناء على الشعر لترطيبه وزيادة طوله ومنع التساقط وتغيير لونه فهى من افضل المكونات على الشعر.

 

أفضل طريقة لاستخدام الحناء على الشعر 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، افضل طريقة لاستخدام الحناء على الشعر.

المكونات:-

 مسحوق الحناء الطبيعي (حسب طول الشعر)

ماء دافئ

عصير ليمون أو خل تفاح (لتحفيز إطلاق اللون)

زيت زيتون أو زيت جوز الهند (لترطيب الشعر)

غطاء بلاستيكي (قبعة استحمام)

قفازات لحماية اليدين

فرشاة لتوزيع الحناء (اختياري)

الطريقة:-

  • ضعي مسحوق الحناء في وعاء غير معدني.
  • أضيفي الماء الدافئ تدريجيا حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.
  • أضيفي ملعقة أو ملعقتين من عصير الليمون أو الخل.
  • يمكن إضافة القليل من الزيت لتقليل الجفاف الناتج عن الحناء.
  • غطي الوعاء واتركي العجينة ترتاح لمدة 4 إلى 8 ساعات (أو طوال الليل).
  • اغسلي شعرك جيدًا بشامبو فقط (بدون بلسم) واتركيه يجف قليلا ليكون رطبا.
  • قسمي شعرك إلى أجزاء لتسهيل التوزيع.
  • ارتدي القفازات وابدئي بتطبيق الحناء من الجذور حتى الأطراف، باستخدام يديك أو فرشاة.
  • بعد الانتهاء، اجمعي شعرك ولفيه بغطاء بلاستيكي.
  • اتركي الحناء على شعرك من 2 إلى 6 ساعات حسب اللون المطلوب.
  • اشطفي شعرك جيدا بالماء الدافئ حتى يزول كل أثر للحناء.
  • تجنبي استخدام الشامبو خلال أول 24 ساعة للحصول على أفضل نتيجة.
  • استخدمي بلسم طبيعي لترطيب الشعر إذا لزم الأمر.
  • كلما طال وقت بقاء الحناء على الشعر، كان اللون أعمق.
  • للحصول على درجات داكنة يمكن خلط الحناء مع مسحوق "إنديجو".
  • يفضل اختبار الحناء على خصلة صغيرة من الشعر أولا.
أفضل طريقة لاستخدام الحناء على الشعر 
أفضل طريقة لاستخدام الحناء على الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة مثل الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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فوائد وأضرار الحناء الطبيعية وكيفية استخدامها بأمان

 

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