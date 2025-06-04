الأربعاء 04 يونيو 2025
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خارج الحدود

عمال المواني في مرسيليا يرفضون تحميل شحنة عسكرية لإسرائيل

مرسيليا، فيتو
مرسيليا، فيتو

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، أن نقابة العمال في ميناء مرسيليا-فوس رفضت تحميل حاوية معدات عسكرية موجهة لإسرائيل.

وأوضح بيان نقابة عمال المواني في ميناء مرسيليا-فوس أن الميناء لا يجب أن يستخدم في تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن هذه القطع العسكرية هي مخصصة لمدافع رشاشة تستخدمها إسرائيل في مواصلة المجازر علي قطاع غزة.

وأكد العمال أنهم لم يشاركوا بأي شكل في المجازر علي قطاع غزة والإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال، وأنهم يدعمون السلام  بين الشعوب ويرفضون شتى أنواع الحروب.

 واختتم البيان بدعوة واضحة إلى وقف تغذية الحروب من خلال البنية التحتية الفرنسية.

 

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