المحكمة العليا في إيران تصادق على إعدام قاتل العالم النووي محسن فخري زاده

صادقت المحكمة العليا في إيران على حكم الإعدام الصادر بحق آزاد شجاعي، وهو أحد المتهمين في قضية اغتيال العالم البارز في البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، محسن فخري‌ زاده.

المحكمة الثورية في أرومية

ووفقا لموقع "هرانا" الإيراني، فقد أيدت الدائرة 39 للمحكمة العليا الحكم الصادر عن المحكمة الثورية في أرومية عاصمة محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، ما يضع شجاعي على مشارف تنفيذ حكم الإعدام.

وبحسب المصادر الرسمية والحقوقية، فإن شجاعي أدين بتهمتي "التجسس لصالح إسرائيل" و"نقل معدات" ساهمت في تنفيذ عملية اغتيال فخري‌ زاده.

ثلاثة أشخاص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية قد أعلن في وقت سابق أن ثلاثة أشخاص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في هذه القضية، إلا أن اسم شجاعي هو الوحيد الذي تم الكشف عنه حتى الآن.

واعتقل آزاد شجاعي في أوائل عام 2024 واحتجز منذ ذلك الحين في سجن أرومية.

تطوير الأبعاد العسكرية للبرنامج النووي الإيراني

يذكر أن محسن فخري‌ زاده، الذي كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع ويعتبر شخصية مركزية في تطوير الأبعاد العسكرية للبرنامج النووي الإيراني والمعروف بأب البرنامج النووي الإيراني، قد اغتيل في 27 نوفمبر 2020 في ضواحي طهران.

وتعد هذه العملية واحدة من أكثر الاغتيالات غموضا في إيران خلال العقدين الماضيين.

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