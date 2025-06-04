الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المحكمة العليا في إيران تصادق على إعدام قاتل العالم النووي محسن فخري زاده

المحكمة العليا في
المحكمة العليا في إيران

صادقت المحكمة العليا في إيران على حكم الإعدام الصادر بحق آزاد شجاعي، وهو أحد المتهمين في قضية اغتيال العالم البارز في البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، محسن فخري‌ زاده.

المحكمة الثورية في أرومية 

ووفقا لموقع "هرانا" الإيراني، فقد أيدت الدائرة 39 للمحكمة العليا الحكم الصادر عن المحكمة الثورية في أرومية عاصمة محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، ما يضع شجاعي على مشارف تنفيذ حكم الإعدام.

وبحسب المصادر الرسمية والحقوقية، فإن شجاعي أدين بتهمتي "التجسس لصالح إسرائيل" و"نقل معدات" ساهمت في تنفيذ عملية اغتيال فخري‌ زاده.

ثلاثة أشخاص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام 

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية قد أعلن في وقت سابق أن ثلاثة أشخاص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في هذه القضية، إلا أن اسم شجاعي هو الوحيد الذي تم الكشف عنه حتى الآن.

واعتقل آزاد شجاعي في أوائل عام 2024 واحتجز منذ ذلك الحين في سجن أرومية.

تطوير الأبعاد العسكرية للبرنامج النووي الإيراني

يذكر أن محسن فخري‌ زاده، الذي كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع ويعتبر شخصية مركزية في تطوير الأبعاد العسكرية للبرنامج النووي الإيراني والمعروف بأب البرنامج النووي الإيراني، قد اغتيل في 27 نوفمبر 2020 في ضواحي طهران.

وتعد هذه العملية واحدة من أكثر الاغتيالات غموضا في إيران خلال العقدين الماضيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أب البرنامج النووي البرنامج النووي والصاروخي البرنامج النووي والصاروخي الإيراني إيران حكم الإعدام المحكمة العليا في إيران

مواد متعلقة

بسبب 3 جزر استراتيجية بالإمارات، إيران ترفض بيان مجلس التعاون الخليجي وتزعم سيادتها عليها

ارتفاع مفاجئ لأسعار النفط بعد اتجاه إيران إلى رفض المقترح الأمريكي بشأن النووي

من ماكرون إلى وزير خارجية إيران، سر تهافت الزعماء والمسؤولين على مطعم ومقهى نجيب محفوظ بالحسين (صور)

لمنع حرب إقليمية شاملة، رسالة حاسمة من السيسي لوزير خارجية إيران

الأكثر قراءة

الزمالك يجبر الأهلي على قرار مفاجئ بشأن زيزو

مدبولي عن عاصفة الإسكندرية: انتظروا المزيد على فترات متقاربة

السيسي يغادر الإمارات وبن زايد على رأس مودعيه

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة

الأعلى لتنظيم الإعلام يبحث شكوى مها الصغير

ريفيرو يتراجع عن قراره بشأن قائمة الأهلي

هل يتحمل المواطنون أعباء مالية بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب؟

رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن مشروع جريان

خدمات

المزيد

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عشان ميضحكش عليك.. إزاي تختار خروف العيد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح المعاني الروحية في اتخاذ مقام سيدنا إبراهيم مصلى (فيديو)

متى يبدأ الوقوف بعرفات وهل يجب البقاء حتى غروب الشمس؟ الأزهر يوضح (فيديو)

هل فضل دعاء يوم عرفة خاص بالحجاج فقط؟

المزيد
الجريدة الرسمية