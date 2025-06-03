ارتفاع مفاجئ لأسعار النفط بعد اتجاه إيران إلى رفض المقترح الأمريكي بشأن النووي

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بسبب المخاوف في شأن المعروض، مع استعداد إيران لرفض اقتراح أمريكي لاتفاق نووي من شأنه أن يخفف العقوبات على البلد المنتج للنفط، ومع تضرر الإنتاج في كندا من حرائق الغابات.

وبحلول الساعة 00.00 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا أو 0.85 في المئة إلى 65.18 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتا أو 0.94 في المئة إلى 63.11 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه بنحو واحد في المئة في وقت سابق من الجلسة.



وارتفعت عقود الخامين ثلاثة في المئة تقريبا في الجلسة السابقة بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها على إبقاء زيادة الإنتاج في يوليو عند 411 ألف برميل يوميا، وهي نفس الزيادة في الشهرين السابقين وأقل مما كان يخشاه البعض في السوق.

ودعمت التوترات الجيوسياسية الأسعار اليوم الثلاثاء.

وقال دبلوماسي إيراني أمس الاثنين إن طهران تعتزم رفض الاقتراح الأمريكي لإنهاء الخلاف النووي القائم منذ عقود، ووصفه بأنه لا يراعي مصالح بلده ولا يتضمن أي تخفيف لموقف واشنطن في شأن تخصيب اليورانيوم.

وإذا فشلت المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، فقد يعني ذلك استمرار العقوبات على طهران مما يحد من إمداداتها من النفط ويدعم الأسعار.

واستمر الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا في إذكاء المخاوف في شأن الإمدادات وعلاوات المخاطر الجيوسياسية.

وأدى اندلاع حرائق غابات في إقليم ألبرتا في كندا إلى توقف موقت لبعض إنتاج النفط والغاز، مما قد يقلل الإمدادات.

ووفقا لحسابات رويترز، أثرت حرائق الغابات في كندا على نحو سبعة في المئة من إجمالي إنتاج البلاد من النفط الخام.

وجاءت القفزة الكبيرة في أسعار النفط أمس الاثنين في الغالب بسبب الارتياح لأن منظمة أوبك وحلفاءها، بما في ذلك روسيا، لم تمض قدما في زيادة الإنتاج بشكل أكبر من الشهرين السابقين.

وقال كبير محللي السلع في «إيه.إن.زد» دانيال هاينز في مذكرة «مع عدم تحقق أسوأ المخاوف، تخلى المستثمرون عن المواقف التي اتخذوها بناء على توقع انخفاض الأسعار قبل اجتماع (أوبك+) الذي عُقد في مطلع الأسبوع».



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