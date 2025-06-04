المعاني الروحية للطواف والسعي بين الصفا والمروة

عزيزي القارئ ما زال الحديث عن معاني وأسرار مناسك وشعائر الحج والعمرة وما زال الحديث مع شيخي وأستاذي العارف بالله تعالى سيدي الشيخ البيه رضوان الله عليه، وكنا قد توقفنا عند سؤالي لحضرته عن سر بدء الطواف من الجهة اليُسرى من الجسد وسر عدد الأشواط السبعة؟ فأجابني قائلا: الطواف ركن من أركان الحج والعمرة ولا يصحان إلا به، وهو عبادة أمر بها الحق عز وجل بقوله “وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ”..

وهو عبادة يظهر من خلالها الحاج أو المُعتمر الإفتقار إلى الله تعالى، والتوجه بالقلب والجوارح إليه سبحانه، يقوم فيها الحاج أو المعتمر بالطواف حول بيته تعالى الكريم تعبُدا وتقربا إليه جل جلاله بما شرعه سبحانه، وللطواف فضل عظيم أشار إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله “من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبة”..

أما الحكمة من بدء طواف الحاج من جهة شقه الأيسر ليكون أقرب بقلبه إلى البيت، وكأنه يتوجه إلى الله سبحانه بقلبه مع قالبه، ومن المعلوم أن مراد الله تعالى من الإنسان قلبه لا جسده، فالقلب هو محل الإيمان والنية وموطن العقل والتعقل والفكر والتفكر، وهو موضع نظر الله تعالى وتجلياته..

هذا وأما عن سر الله تعالى في عدد أشواط الطواف السبعة فهو سر عظيم لا يعلمه إلا أهل السر والبصيرة والفهم الرباني وهذا العدد يتوازى مع صفات النفس البشرية السبعة وهي: النفس الأمارة / والنفس اللوامة / والنفس الملهمة / والنفس الراضية / والنفس المرضية / والنفس الكاملة التي حقق صاحبها العبودية لله تعالى كما أمر وكما أوجب وأراد..

وهي الممنوحة من الله تعالى إذن الدخول في شرف الإنتساب بالعبودية إليه عز وجل والمخاطبة بقوله تعالى “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي”..

فمع كل شوط من أشواط الطواف يخرج الطائف من صفة ويرتقي إلى الصفة التي تليها إن أن يصل إلى صفة النفس الكاملة المؤهلة إلى المقام في مقام الخلة، وهو مقام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى آله. لذا يأتي بعد الطواف صلاة ركعتان عند مقام الخليل عليه السلام. يقول تعالى "وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ". وهي دعوة الله جل جلاله للحاج أو المٌعتمر إلى خلته سبحانه وتعالى..

السر في السعي بين الصفا والمروة

هنا سألته رضي الله عنه فماذا عن سر الأشواط السبعة في السعي بين الصفا والمروة؟ فأجابني قائلا: السعي ركن من أركان الحج والعمرة وهو واجب وسنة مؤكدة وهي شعيرة من شعائر الحج والعمرة أشار إليها الحق عز وجل بقوله "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ"، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي"..

هذا بالنسبة للحكم الشرعي، أما عن المعني الروحي في السعي هو الأخذ بالأسباب مع كمال اليقين والثقة بالله تعالى.. هنا سألته سيدي: ما علاقة اليقين بالسعي؟ قال: عندما أمر الحق سبحانه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يأتي بزوجته السيدة هاجر ورضيعها سيدنا إسماعيل عليهما السلام إلي بيته الحرام ويتركهما، وكان المكان في ذاك الوقت موحش عبارة عن صحراء لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس ولا ونيس، سألته السيدة هاجر قائلتا: يا إبراهيم أأمرك الله بهذا؟ قال: نعم، قالت: إذا فلن يضيعنا.. ثقة ويقينا بالله تعالى.

وبعد أن نفد ما كان معها من تمر وماء وضعت رضيعها على الأرض وأخذت تهرول بين جبل الصفا وجبل المروة سبعة مرات بدأت بجبل الصفا وانتهت بجبل المروة ولم تجد شيئا، هنا أثمر يقينها بتدخل العناية الإلهية لنجدة الأم ورضيعها، فإذ بالقدرة الإلهية ينبع ماء زمزم من تحت قدم الطفل الرضيع..

المعنى هنا يؤخذ من حال سيدنا إبراهيم والسيدة هاجر، وهو حال أهل الإيمان اليقيني بالله تعالى والثقة به سبحانه واليقين الكامل بأنه لا يضيع عباده المؤمنين، وأن واهب الحياة قادر أن يأتى بأسباب الحياة.. وبالرغم من هذه الثقة وهذا اليقين إلا أنها تأدبا مع الله تعالى الآمر بالأخذ بالأسباب..

أخذت بالأسباب وهرولت سبع مرات بين الصفا والمروة بحثا عن الماء، ولهذا اليقين جعل الله تعالى ما فعلته السيدة هاجر منسكا وشعيرة، ولذا شرع الحق سبحانه السعي وجعله منسكا من المناسك وشعيرة من الشعائر، وكأن مراد الله عز وجل من ذلك أن نأخذ بالأسباب وأن نسعى ونرتقي بإيماننا من علم اليقين إلى عين اليقين ثم إلى حق اليقين.. عزيزي القارئ نتحدث في المقال التالي بمشيئة الله تعالى عن عرفات وسر الوقوف به.

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