عزيزي القارئ لازال الحديث عن معاني وأسرار مناسك وشعائر الحج والعٌمرة وحديثنا اليوم عن المعاني والأسرار في استلام الحجر الأسعد وتقبيله، ولازال الحوار قائم مع شيخي وأستاذي العارف بالله تعالى سيدي الشيخ البيه رضوان الله عليه، سألته عن سر استلام الحجر قبل بدء الطواف وتقبيله..

فقال: إن سر استلام الحجر وتقبيله سرٌ عظيم لا يعرفه إلا أهل السر من أهل ولاية الله تعالى، وهو سر من علوم المعارف التي يتجلى الله تعالى بها من مشكاة العلوم اللدُنية المفاضة منه عز وجل، والمشار إليها بقوله سبحانه في تعريفه للعبد الصالح سيدنا الخضر رضي الله عنه لسيدنا موسى عليه السلام، قوله "عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما"..

هذا وأما عن سر استلام الحجر وتقبيله هو تجديد العهد والإقرار الذي أخذه الله تعالى على أرواح بني آدم، فقلت له شيخي ما علاقة العهد والميثاق الذي أقرت فيه الأرواح بربوبية الله عز وجل بتقبيل الحجر؟، قال: بعدما خلق الله تعالى أبو البشر أبينا آدم عليه السلام مسح بيد القدرة الإلهية على ظهره فاستخرج أرواح ذريته وأقامها في حضرة الشهود وتجلى عليها سبحانه بأنوار صفات ربوبيته سبحانه وأشهدها ذلك فأقرت الأرواح بربوبيته سبحانه وتعالى.

ولقد أشار عز وجل إلى ذلك بقوله "وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ"، وقد كتب هذا العهد والميثاق بيد القدرة الإلهية بقلم النور على صحيفة نورانية ألقمها الحق عز وجل الحجر قبل أن ينزله إلى الأرض، فمن هنا يتجلى لنا سر استلام الحجر وتقبيله فهو بمثابة تجديد العهد والميثاق والإقرار بربوبيته سبحانه.

هذا ويكفي الإشارة إليه عند استقباله وبدء الطواف إتقاء للزحام والدفع والمُشاحنة، هنا كان سؤالي التالي، وهو عن سر الطواف من الجهة اليسرى من الجسد وسر عدد الأشواط السبعة.. هذا ما سنتحدث عنه في المقال التالي بمشيئة الله تعالى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.