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خارج الحدود

مسيرة حمساوية تصيب 3 جنود إسرائيليين في جباليا

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإصابة 3 جنود في جباليا شمال قطاع غزة، وذلك بعد أن ألقت مسيّرة تابعة لحماس عبوة ناسفة على قوة تابعة لجيش الاحتلال.
 

الاحتلال يُقر بمقتل جندي وإصابة آخر في معارك شمالي غزة


وأمس أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي برتبة رقيب أول من كتيبة الاستطلاع "6646"، وإصابة جندي آخر، خلال اشتباكات شمالي قطاع غزة.

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إعلام عبري: إصابة جنود إسرائيليين في حدث أمني بحي الشجاعية شرقي غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي مقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين أثناء اشتباكات اندلعت في شمال قطاع غزة، وسط عدة أيام من المعارك الدامية في المنطقة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه قد تم التعرف على الجنود الثلاثة القتلى على أنهم الرقيب متتياهو يعقوب بيرل، البالغ من العمر 22 عاما، والرقيب كناو كاسا، ويبلغ من العمر 22 عاما أيضا، والرقيب نيفو فيشر وعمره 20 عاما، مشيرة إلى الجنود القتلى الثلاثة ينتمون للكتيبة 46 من اللواء المدرع 401.

وأضافت الصحيفة أن ثلاثة جنود آخرين، بينهم ضابط في حالة خطيرة، أصيبوا في الحادث نفسه.

وبحسب تحقيق أولي أجراه جيش الاحتلال، أصيب الجنود بعبوة ناسفة كبيرة تم تفجيرها ضد دبابة خلال العمليات في  بيت حانون.

 

 

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جباليا غزة جيش الاحتلال

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