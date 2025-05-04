الأحد 04 مايو 2025
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خارج الحدود

ترامب: لا أستبعد اللجوء للخيار العسكري للاستيلاء على جرينلاند

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أجاب  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سؤال لشبكة إن بي سي عن لجوئه إلى الخيار العسكري للاستيلاء على  جزيرة جرينلاند قائلا لا أستبعد أي شيء.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلي أنه مستعد لسماع دعوات السماح لإيران بالسعي للطاقة النووية المدنية مع إنهاء برنامجها للأسلحة النووية.

السلام بين روسيا وأوكرانيا

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة إن بي سي: السلام بين روسيا وأوكرانيا قد لا يكون قابلا للتحقيق لكن التوصل لاتفاق قد يكون قريبا.

استيلاء الولايات المتحدة على جرينلاند بالقوة

والشهر الماضي، أكدت وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين، خلال برنامج على قناة "Yle" الفنلندية، أن الولايات المتحدة لن تستخدم القوة للسيطرة على جزيرة جرينلاند.

وقالت فالتونين، "بالطبع لا يمكننا السماح بأي استخدام للقوة، ولا حتى التهديد باستخدامها".

وأضافت: "في الواقع، لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستذهب في نهاية المطاف إلى ذلك"، مضيفة أن "الضغط الاقتصادي" يُعتبر أيضًا نوعًا من استخدام القوة.

وفي مارس الماضي، قال الرئيس الأمريكي  إن جرينلاند ستخضع بطريقة أو بأخرى للسيطرة الأمريكية، ووعد سكان الجزيرة بالثروة إذا انضموا إلى الولايات المتحدة.

وكانت جرينلاند مستعمرة تابعة للدنمارك حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من المملكة، لكنها مُنحت الحكم الذاتي في عام 2009 مع إمكانية الاختيار المستقل في السياسة الداخلية.

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ترامب جرينلاند الرئيس الأمريكى روسيا وأوكرانيا

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