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خارج الحدود

إعلام عبري: إصابة جنود إسرائيليين في حدث أمني بحي الشجاعية شرقي غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة جنود إسرائيليين في حدث أمني بحي الشجاعية شرقي غزة.

 

الهجوم على سيارة عسكرية إسرائيلية في غزة

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة استهداف سيارة عسكرية إسرائيلية في جباليا شمالي قطاع غزة، إلى 3 جنود قتلى وإصابة 11 آخرين.

 

باستهداف عربة عسكرية إسرائيلية من طراز هامر في غزة

وكانت وسائل إعلام عبرية، أكدت في وقت سابق من اليوم الإثنين، استهداف عربة عسكرية إسرائيلية من طراز هامر بصاروخ مضاد للدروع في قطاع غزة.

 

كتائب القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية جنوب خان يونس

بدورها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أمس، استهداف دبابة إسرائيلية في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس في قطاع غزة.

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الشجاعية غزة جباليا قطاع غزة كتائب القسام خان يونس

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