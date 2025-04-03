الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيسة وزراء الدنمارك توجه رسالة لأمريكا من جرينلاند: لا يمكنكم أن تضموا بلدا آخر

رئيسة وزراء الدنمارك،
رئيسة وزراء الدنمارك، فيتو

وجهت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، اليوم رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قالت فيها، لا يمكنكم أن تضموا بلدا آخر.

رئيسة الوزراء الدنماركية تزور جزيرة جرينلاند

 وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، وصلت أمس الأربعاء إلى جزيرة جرينلاند في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وقالت فور وصولها، إن الولايات المتحدة لن تسيطر على الجزيرة.

وقال رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك، قبل أيام إن الولايات المتحدة لن تستولي على جرينلاند، وذلك ردًا على رغبة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في السيطرة على المنطقة الشاسعة الواقعة في القطب الشمالي.

ترامب يؤكد الاستيلاء على جزيرة جرينلاند الدنماركية

وأضاف في منشوره على "فيسبوك": يقول الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة ستستولي على جرينلاند. دعوني أوضح: الولايات المتحدة لن تبلغ مرادها. نحن لا ننتمي إلى أي جهة أخرى. نحن من يحدد مستقبلنا.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد قال لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، إنه أجرى محادثات جادة بخصوص ضم الإقليم الدنماركي شبه المستقل، وأضاف: سنستولي على جرينلاند. نعم، بنسبة 100 في المائة".

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن جزيرة جرينلاند جرينلاند الولايات المتحده الامريكيه ترامب

مواد متعلقة

النفط والحبوب والمعادن الأبرز، انهيار أسعار السلع متأثرة بإعلان رسوم ترامب الجمركية

رئيس وزراء جرينلاند: الولايات المتحدة لن تحصل على الجزيرة

ترامب: جرينلاند ستكون أمريكية 100%

لمواجهة قرارات ترامب، رئيسة وزراء الدنمارك تزور جرينلاند

الأكثر قراءة

فرحنا تحول إلى كابوس، خطيبة ضحية النمر بسيرك طنطا ترد على شقيق أنوسة كوتة

رسالة غامضة من وسام أبو علي قبل صدام الأهلي والهلال السوداني

بث مباشر، مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا للناشئين 2025

سمير عمر رئيسا لقطاع الأخبار بالشركة المتحدة

ليس فقط بند الـ8 سنوات، أبرز التعديلات المقترحة في قانون الرياضة

وقع في حب مصر، ملياردير إماراتي يتجول بشوارع القاهرة على أنغام أحلى بلد بلدي (فيديو)

قرار جمهوري بحركة تعيينات قضائية واسعة

الرسوم الجمركية، ترامب يلقي قنبلة دمار شامل على اقتصاد العالم

منوعات

المزيد

الشاورما القاتلة، أكثر من 300 حالة تسمم في تركيا بالوجبة الأكثر شعبية

أستاذة بجامعة أكسفورد تفجر مفاجأة عن سبب كسل جيل Z

في سابقة غريبة، ترامب يفرض رسوما جمركية على البطريق وضرائبه تطول جزر غير مسكونة

الذئاب المكسيكية تثير الرعب في نيو مكسيكو، ما القصة ؟

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس الأحمر اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 3-4-2025 بالأسواق

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 3 أبريل 2025

سعر القصدير اليوم الخميس بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس ملك إسبانيا قبل كلاسيكو الأرض (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال والقضاء الواجب؟، الأزهر للفتوى يجيب

تفسير رؤية الصقر في المنام وعلاقتها بتولى منصب رفيع

على جمعة: الله ذم الدنيا في آيات كثيرة ومنعها عن بعض عباده

المزيد
الجريدة الرسمية