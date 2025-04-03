رئيسة وزراء الدنمارك توجه رسالة لأمريكا من جرينلاند: لا يمكنكم أن تضموا بلدا آخر

وجهت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، اليوم رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قالت فيها، لا يمكنكم أن تضموا بلدا آخر.

رئيسة الوزراء الدنماركية تزور جزيرة جرينلاند

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، وصلت أمس الأربعاء إلى جزيرة جرينلاند في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وقالت فور وصولها، إن الولايات المتحدة لن تسيطر على الجزيرة.

وقال رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك، قبل أيام إن الولايات المتحدة لن تستولي على جرينلاند، وذلك ردًا على رغبة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في السيطرة على المنطقة الشاسعة الواقعة في القطب الشمالي.

ترامب يؤكد الاستيلاء على جزيرة جرينلاند الدنماركية

وأضاف في منشوره على "فيسبوك": يقول الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة ستستولي على جرينلاند. دعوني أوضح: الولايات المتحدة لن تبلغ مرادها. نحن لا ننتمي إلى أي جهة أخرى. نحن من يحدد مستقبلنا.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد قال لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، إنه أجرى محادثات جادة بخصوص ضم الإقليم الدنماركي شبه المستقل، وأضاف: سنستولي على جرينلاند. نعم، بنسبة 100 في المائة".

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