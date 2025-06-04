خامنئي: ما يحدث في غزة جريمة وأمريكا شريكة في الإبادة التي ترتكب في القطاع

وجه علي خامنئي المرشد الإيراني، رسالة شديدة اللهجة للولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: "من أنتم لتقولوا لنا ما إذا كان علينا امتلاك برنامج نووي أم لا".



وطالب الولايات المتحدة الأمريكية بسرعة سحب قواتها من المنطقة، قائلا: " على الولايات المتحدة أن تسحب قواتها من هذه المنطقة"، مشددا على أن الولايات المتحدة شريكة في الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة.



وقال: إن ما يجري في قطاع غزة جريمة حقيقية، موضحا: " لا يمكن تحقيق الأمن في المنطقة بالاعتماد على الكيان الصهيوني".



وأكد: " الكيان الصهيوني إلى زوال ولن يطول ذلك".



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