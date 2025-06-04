الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المرشد الإيراني: أحبطنا 1000 مؤامرة ضد بلادنا ورفع قدراتنا الدفاعية جعلنا في المرتبة الأولى بالمنطقة

خامنئي، فيتو
خامنئي، فيتو

قال علي خامنئي المرشد الإيراني: "سنواصل من الآن فصاعدا تعزيز قدراتنا الوطنية الشاملة، وأحبطنا أكثر من ألف مؤامرة ضد بلادنا وقد تم الرد على بعضها".


وأضاف: " المؤامرات استهدفت بلادنا لإضعافها لكننا لم نضعف بل ازدادت قدراتنا في الداخل والخارج، والمؤامرات ضد بلادنا قادتها دول الاستكبار وفي مقدمتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، والمقاومة تعني ألا ننحني أمام القوى العالمية وعلينا أن نتمسك بما نعتقد به".


وأوضح: " استقلالنا الوطني لا يعني قطع العلاقات مع العالم ودول الجوار بل الاعتماد على النفس، والاستقلال يعني ألا ننتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة وشعبنا هو من يتخذ القرار".


وأكد: " المقترح الذي قدمه الأمريكيون يعاكس ويعارض تماما مقولة إننا قادرون، والمقاومة تعني الوقوف في وجه القوى العظمى وألا يخضع لها، ورفع مستوى قدراتنا الدفاعية جعل  إيران في المرتبة الأولى بالمنطقة".

خامنئي يتنصل من الحوثيين ويرد على ترامب: طهران لا تحتاج إلى وكلاء

خامنئي: مشاكل إيران مع أمريكا لن تحل بالتفاوض


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواد متعلقة

بسبب 3 جزر استراتيجية بالإمارات، إيران ترفض بيان مجلس التعاون الخليجي وتزعم سيادتها عليها

ارتفاع مفاجئ لأسعار النفط بعد اتجاه إيران إلى رفض المقترح الأمريكي بشأن النووي

خامنئي يلمح إلى احتمالية فشل المحادثات الأمريكية الإيرانية

مستشار خامنئي: لن يحدث اتفاق مع أمريكا إلا بوقف التهديدات واحتواء إسرائيل

الأكثر قراءة

أخبار مصر: قصة منفذ هجوم كولورادو مع الزمالك، تفاصيل مأساوية بواقعة العثور على طبيب غارقا، مصير زيزو من مونديال الأندية

قهر وظيفي أم أسباب أخرى، العثور على جثة طبيب بمستشفى جامعة أسيوط غريقا يثير الجدل في المنظومة الطبية

بعثة الأهلي تطير إلى أمريكا اليوم للمشاركة في كأس العالم للأندية

سعر الفاكهة اليوم، قفزة في البرقوق والخوخ والعنب الأحمر

بلاش تنسى أصلك وتتبرأ من ماضيك، بدرية طلبة توضح حقيقة علاقة أحمد آدم بمنشورها المثير

بداية الارتفاع، درجات الحرارة اليوم الأربعاء فى مصر

12 جنيهًا انخفاضًا للأبيض، أسعار البيض اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025

عملية "شبكة العنكبوت"، صور فضائية ترصد خسائر روسيا

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الثلاثاء 3/6/2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

عشان ميضحكش عليك.. إزاي تختار خروف العيد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 4 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 4 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 4 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية