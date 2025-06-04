المرشد الإيراني: أحبطنا 1000 مؤامرة ضد بلادنا ورفع قدراتنا الدفاعية جعلنا في المرتبة الأولى بالمنطقة

قال علي خامنئي المرشد الإيراني: "سنواصل من الآن فصاعدا تعزيز قدراتنا الوطنية الشاملة، وأحبطنا أكثر من ألف مؤامرة ضد بلادنا وقد تم الرد على بعضها".



وأضاف: " المؤامرات استهدفت بلادنا لإضعافها لكننا لم نضعف بل ازدادت قدراتنا في الداخل والخارج، والمؤامرات ضد بلادنا قادتها دول الاستكبار وفي مقدمتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، والمقاومة تعني ألا ننحني أمام القوى العالمية وعلينا أن نتمسك بما نعتقد به".



وأوضح: " استقلالنا الوطني لا يعني قطع العلاقات مع العالم ودول الجوار بل الاعتماد على النفس، والاستقلال يعني ألا ننتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة وشعبنا هو من يتخذ القرار".



وأكد: " المقترح الذي قدمه الأمريكيون يعاكس ويعارض تماما مقولة إننا قادرون، والمقاومة تعني الوقوف في وجه القوى العظمى وألا يخضع لها، ورفع مستوى قدراتنا الدفاعية جعل إيران في المرتبة الأولى بالمنطقة".





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