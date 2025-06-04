المرشد الإيراني: أمريكا تسعى لتفكيك برنامجنا النووي وطهران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم

قال علي خامنئي المرشد الإيراني: إن بلاده تأتي المرتبة الأولى في المنطقة في المجال الدفاعي، واستطعت أن نصل إلى مرحلة امتلاك الوقود النووي بجهود أبنائها، وأصبحوا قادرين على إنتاجه اليوم".



واضاف: " المشروع النووي ليس من أجل إنتاج الطاقة فقط بل جزء من فوائده، فالتقنية النووية تستخدم في العديد من المجالات وليس في مجال الطاقة فقط"، موضحا:" التقنية النووية لا يمكن أن تقوم دون عملية التخصيب، وتخصيب اليورانيوم جزء رئيسي من برنامجنا النووي".



وأوضح أن البرنامج النووي بلا قيمة بدون تخصيب اليورانيوم"، مشيرا إلى أن المفاعل النووي يحتاج إلى وقود وإذا لم نستطع تأمينه من الداخل سنمد يدنا إلى الولايات المتحدة التي ستفرض علينا الشروط للحصول عليه.



وأكد: " الولايات المتحدة تريد تفكيك برنامجنا النووي"، موضحا: "الولايات المتحدة لا تريد أن نملك برنامجا نوويا وأن نكون في حاجة لها في عدة مجالات".



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