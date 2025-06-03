أخبار الاقتصاد اليوم، إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر، استقرار سعر جرام الذهب بالأسواق، "فولكس فاجن" تدرس تصنيع سياراتها في مصر، والبورصة تربح 4 مليارات جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الذهب اليوم، استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية، بختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة، وذلك بعد التراجعات التي شهدتها الأسعار في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5360 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4710 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4037 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 37520 جنيها.



الضاني يتراجع 6 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق



أسعار اللحمة اليوم، سجلت أسعار اللحوم اليوم، تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 423.3 جنيه، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيهًا للكيلو في أسواق المحافظات.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 390.4 جنيه، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

ووفق رصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 419.8 جنيه في الأسواق، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 388.3 جنيه، بارتفاع 7 جنيهات عن سعرها السابق، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيها؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.



نيسان مصر تطلق حملة لدعم المتضررين من العاصفة المناخية في الإسكندرية

في استجابة سريعة للأضرار البالغة التي لحقت بالعديد من سيارات المواطنين نتيجة العاصفة المناخية العنيفة التي ضربت محافظة الإسكندرية، أعلنت "نيسان مصر" عن إطلاق حملة دعم تحت عنوان "نيسان مصر تتحرك من أجل الإسكندرية".



وقد شهدت المحافظة خلال الأيام الماضية موجة من الطقس السيئ تمثلت في رياح عاتية وأمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد، ما أدى إلى تعرض العديد من المركبات لأعطال وأضرار جسيمة، وسط مطالبات بتدخل الشركات لدعم المتضررين.



وتتضمن الحملة الجديدة من نيسان عروضًا خاصة تشمل تخفيضات على رسوم خدمات مراكز الصيانة (المصنعية)، وخصومات على أسعار قطع الغيار الأصلية، وذلك عبر وكلاء نيسان المعتمدين في كل من الإسكندرية وطنطا.



وأكدت الشركة أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزامها المجتمعي تجاه عملائها، وحرصها على التخفيف من الأعباء التي خلفتها الأحوال الجوية غير المتوقعة، على أن تستمر الحملة حتى منتصف يونيو الجاري.



ودعت نيسان أصحاب السيارات المتضررة إلى التوجه إلى أقرب مركز خدمة للاستفادة من العروض، مع التأكيد على أولوية الدعم لسكان المناطق المتضررة من العاصفة.

تجسد هذه المبادرة استجابة نيسان السريعة والتزامها المتواصل بدعم عملائها في الأوقات الصعبة. تشمل الخصومات عملاء نيسان في الإسكندرية والمناطق المتأثرة، لمساعدتهم على إصلاح الأضرار التي لحقت بمركباتهم، كما تؤكد هذه المبادرة أن الشركة جزءٌ لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، بفضل علاقتها الممتدة مع العميل المصري لأكثر من عشرين عامًا تمكنت خلالها من بناء روابط وعلاقات قائمة على الثقة، والولاء، وجودة المنتجات والخدمات.

وتواصل نيسان مصر، صاحبة الحصة السوقية الأكبر في مصر للعام الثاني على التوالي، أداء دورها المجتمعي المكمل لريادتها التجارية، حيث يأتي هذا العرض استمرارًا لهذا المنهج والتزامًا بدورها تجاه المجتمع.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها لنيسان مصر، فقد سبق للشركة إطلاق العديد من المبادرات، منها مبادرة "التحرك بمسؤولية مع نيسان أورفان" بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، ومبادرة "نيسان بتتحرك" بالتعاون مع موزعيها المعتمدين لدعم بنك الطعام المصري ومؤسسة أهل مصر وبنك الشفاء المصري خلال جائحة كوفيد-19، وهو ما يؤكد أن المبادرة الأخيرة ليست عرضًا ترويجيًا تقليديًا، ولكنها تبعث برسالة تضامن حقيقية مع العملاء في هذه الظروف الاستثنائية، من منطلق التزام نيسان مصر الثابت تجاه عملائنا الذين وضعوا ثقتهم فيها طوال السنين الماضية.





"فولكس فاجن" تدرس تصنيع السيارات في مصر لتصديرها إلى أفريقيا



تدرس شركة "فولكس فاجن" الألمانية إنتاج جزء من سياراتها في مصر، ضمن خطة تهدف إلى التوسع في أسواق أفريقية جديدة، في ظل تراجع الطلب داخل الأسواق الأوروبية.



قالت المديرة التنفيذية لمجموعة "فولكس فاجن" في أفريقيا، مارتينا بيينه، في مقابلة: "نحن مهتمون جدًا بمصر كمركز إنتاج، ونأمل أن نعلن قريبًا عن مشروع تجاري في هذا الإطار"، بحسب وكالة بلومبرج.

بحسب التصور المقترح، قد تبدأ "فولكس واجن" في إنشاء وحدة لتجميع السيارات بالاعتماد على منشآت قائمة، على أن تكون الخطوة التالية بناء مصنع محلي في مصر، أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.

وتطمح الشركة إلى تشغيل ما يصل إلى خمس منشآت إنتاج في أفريقيا خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، بحيث تتخصص كل منشأة في تصنيع طرازات مختلفة يتم تصديرها إلى أسواق القارة.

يأتي هذا التوجه في وقت تعمل فيه "فولكس واجن" على خفض طاقتها الإنتاجية وتقليص الوظائف في ألمانيا، نتيجة ارتفاع التكاليف وضعف الطلب في السوق الأوروبية، إضافة إلى تنامي المنافسة من شركات السيارات الصينية منخفضة التكلفة.

كما بدأت العلامات التابعة للمجموعة، مثل "أودي" و"بورشه"، باتخاذ خطوات مماثلة لخفض النفقات من خلال تقليص العمالة.





البورصة تربح 4 مليارات جنيه في ختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع



ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.292 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 32355 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 40376 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 14524 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 9694 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13120 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3378 نقطة.

وزير المالية: تسوية 50 % من «متأخرات المصدرين» بنظام المقاصة



كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة قررت تسوية 50% من المتأخرات التصديرية المستحقة للمصدرين عن الشحنات التي تمت قبل يوليو 2024، وذلك من خلال آلية المقاصة مع مديونياتهم لدى الجهات الحكومية.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، للإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير لعام 2025 |- 2026 ورؤساء المجالس التصديرية.

وأوضح كجوك أن إجمالي المتأخرات تبلغ نحو 60 مليار جنيه،عن شحنات ما قبل يوليو 2024، وسيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه بشكل نقدي لكافة الشركات المصدرة، وذلك خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات، كما سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لتقليل الأعباء المالية على الشركات، وضمان استدامة الدعم وتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.

ومن جانبه أشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن هذه التسوية تمثل حلًا عمليًا ومتوازنًا يحقق مصالح الدولة والمصدرين على السواء، ويمنح الشركات قدرة أكبر على التوسع والتصدير. وقال ان أن هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة الكامل بتحسين بيئة الأعمال وتحفيز النمو التصديري من خلال أدوات مالية مبتكرة وفعالة.





الرقابة المالية: 3 منصات إلكترونية عقارية تبدأ إجراءات تأسيس صناديق استثمار





تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.

حيث عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دومًا حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات.

وضمت الاجتماعات عددا من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور، وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.

حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أطلقت الفترة الماضية مبادرة طموحة وجريئة تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار والانضباط بالأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين في إطار رصدها لقيام عدد من الجهات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بدعوة جمهور المتعاملين للاستثمار في الأسهم، وكذلك تقديم منتجات تمويل ومزاولة أنشطة مالية غير مصرفية دون الحصول على الترخيص بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، وما تلاه من عقد سلسلة للاجتماعات بين ممثلي الإدارات القانونية والفنية بالهيئة مع ممثلي عدد من الجهات التي تم رصدها للتحقق من نماذج أعمالهم وتعريفهم بالمتطلبات التشريعية والرقابية التي تساعدهم على تقنين أوضاعهم وتقديم خدماتهم بصورة سليمة، ثم تلى ذلك نشر الهيئة قائمة سلبية يتم تحديثها دوريًا تضم الجهات والصفحات التي تزاول أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية.



الموعد النهائي لإطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر





تنطلق، غدا الأربعاء، فى الساعة السابعة مساء، خدمات الجيل الخامس على شبكات الهواتف المحمولة رسميا.

ويأتي ذلك فى احتفال رسمى بمنطقة سفح الأهرامات يحضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الوزراء والمهندس محمد شمرخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالإضافة إلى مسئولى شركات الاتصالات الأربع فى مصر.

إطلاق الخدمات تلقائيا

ستنطلق الخدمات تلقائيا على الهواتف الداعمة لتلك التقنيات بدون أى رسوم إضافية، وخلال السطور التالية نستعرض كل ما تقدمه شبكات الجيل الخامس، وما هي أبرز مزاياه، وما يمكن أن تقدمه للمستخدمين.

- تُتيح شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمي، وتمكن من التوسع في الابتكار والتطوير لمختلف التطبيقات، بدءً من الواقع الافتراضي وحتى الميكنة الصناعية.

- تُتيح السعات الهائلة للجيل الخامس وزمن الاستجابة السريع قدرة على دعم الاتصال والسيطرة على عدد كبير من الأجهزة في آن واحد، مما يدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقات المدن الذكية والموانئ الذكية والرعاية الصحية، والتحكم في الأجهزة عن بُعد وغيرها من التطبيقات المتقدمة.



- سرعة نقل البيانات في الجيل الرابع كانت 100Mbps للأجهزة المتحركة بسرعة لغاية km/h360 (Mobile users) و1Gbps للأجهزة الثابتة stationary users)، بينما هذه السرعة تصل في الجيل الخامس إلى 1Gbps للأجهزة المتحركة و10Gbps للأجهزة الثابتة.

- زمن التأخير في الجيل الرابع وهو الفترة الزمنية مابين إرسال البيانات ووصولها للطرف الآخرهو بحدود 10ms أما في الجيل الخامس فالتأخير لا يتجاوز 1ms.

- عرض النطاق الترددي المستخدم في الجيل الرابع هو 20MHZ، أما في الجيل الخامس فهو MHZ160 أى اتصال جهاز مع جهاز بشكل مباشر وهذا يعني اتصال الأجهزة القريبة من بعضها مباشرة بدون الحاجة إلى برج الخدمة كوسيط.

- مساحة الخلية في الجيل الخامس أصغر بكثير منها في الجيل الرابع وذلك حتى تستطيع تحمل العدد الكبير من الأجهزة المتصلة بها، بالإضافة إلى أن ذلك يؤدي إلى انخفاض مستوى استهلاك الجهاز للطاقة بنسبة 90 بالمئة إذ أن أبراج الخدمة تكون قريبة من الجهاز.













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