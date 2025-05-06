دراسة لـ "تحديث الصناعة" عن الاستثمارية بمحطات التحلية والمعالجة والمناطق المقترحة

أعد مركز تحديث الصناعة، دراسة عن الفرص الاستثمارية الواعدة بفرصة الاستثمار في مكونات محطات التحلية والمعالجة والمناطق المقترحة لإقامتها.

ويأتى هذا في إطار الحملة الذي أطلقها مركز تحديث الصناعة للترويج لأنشطته وكلك الفرص الاستثمارية التي أعدها وتدعمها الدولة المصرية لتوطين الصناعة، حيث تولي الحكومة المصرية اهتمامًا بعدد 23 صناعة واعدة أعطتها أولوية، وسيتم استعراض ملامح تلك الفرص الاستثمارية وحجم وارداتها ومدى توافر المادة الخام محليًا والتكنولوجيا المرتبطة بها، حيث تمثل هذه الصناعات فرصًا واعدة للمستثمرين، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية.





ودعا المركز الصناع لمعرفة المزيد عن تلك الفرص الاستثمارية الواعدة والتعرف على النجاحات الذي حققها المركز مع العملاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.