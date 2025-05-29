سيارات كايي، استقبل السوق المصري سيارات كايي X7 الجديدة كليًا، حيث تعتبر من أهم السيارات العائلية تتسع 7 ركاب تتلائم في السفر مسافات طويلة بجانب ترشيد استهلاك للوقود.

أسعار ومواصفات سيارات كايي في السوق المصري

ونرصد في التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات كايي في السوق المصري بعد طرحها لأول مرة محليا، وتتوفر داخل المعارض المصرية خلال الأيام الحالية.

الفئة الوحيد بسعر مليون و395 ألف جنيه.



مواصفات محرك سيارات كايي X7 الجديدة

زودت بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 197 حصان وعزم دوران 290 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات ديوال كلاتش مع جر أمامي وأوضاع قيادة مختلفة، ويبلغ طول السيارة 4.710 مم وعرضها 1.955 مم وارتفاعها 1705 مم مع قاعدة عجلات بطول 2.800 مم. كما تأتي بوزن 1.735 كجم. وفي الخلف تأتي بصندوق خلفي سعة 150 لترا في حال فرد الثلاثة صفوف وتزيد إلى 546 لترا بطي المقاعد في الصف الثالث.



مواصفات وسائل أمان كايي X7 الجديدة

وتشمل أهم وسائل الأمان في السيارة:



فرامل ABS وEBD.

نظام التحكم الإلكتروني في الثبات.

التحكم في صعود المرتفعات وهبوط المنازل.

مراقبة الضغط في الإطارات

مكابح يد إلكترونية

تحكم في الجر

تحذير الخروج من المسار

مساعد فرامل

فرامل الطوارئ الأوتوماتيكية

أوتو هولد

ايرباج أمامي وجانبي وستائر

كاميرا 360

حساسات أمامية وخلفية

قفل للأبواب الخلفية

قفل سرعة

تذكير حزام الأمان.



تجهيزات خارجية في كايي X7 الجديدة

وتأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية ونهارية ليد مع مصابيح أمامية أوتوماتيكية ومصابيح ضباب خلفية وحساسات أمامية واسبويلر وعوارض تحميل على السقف وضبط وطي مرايا كهربائي وذاكرة وشبكة رياضية في الأمام ولمسات كرومية بالسيارة ونظام عادم رياضي

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