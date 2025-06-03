فولكس فاجن تخطط لتحويل مصنعها في فولفسبورج لإنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2027

قالت دانييلا كافالو، رئيسة مجلس العمل في شركة فولكس فاجن، للعمال اليوم الثلاثاء، إن إعادة هيكلة مصنعها في فولفسبورج ابتداءً من عام 2027 لإفساح المجال لإنتاج السيارات الكهربائية فقط، قد تؤدي إلى أسبوع عمل مؤقت لمدة أربعة أيام في المصنع.

انتاج السيارات الكهربائية

وأضافت كافالو، التي لعبت دورا محوريا في المفاوضات مع الإدارة العام الماضي بشأن خفض التكاليف، أن النقابات اتفقت على الحد الأدنى من استغلال الطاقة الإنتاجية خلال الفترة الانتقالية، لكنها حثت العمال على العمل في نوبات عمل إضافية خلال الفترة التي تسبق ذلك لتعويض احتمال انخفاض ساعات العمل في السنوات القادمة، وفقا لمنصة "ياهو فايننس".

وقالت كافالو: "علينا اتخاذ التدابير اللازمة الآن حتى نتمكن من الاستفادة منها لاحقًا... من عام 2027 فصاعدا، أسبوع عمل مؤقت لمدة أربعة أيام ليس سيناريو غير معقول".

خفض التكاليف في ألمانيا

وتضمنت الصفقة التي أبرمتها فولكس فاجن مع النقابات في ديسمبر الماضي لخفض التكاليف في ألمانيا نقل إنتاج سيارة جولف بمحرك الاحتراق الداخلي من فولفسبورج إلى المكسيك ابتداء من عام 2027، مما أثار قلق بعض الموظفين في المقر الرئيسي لشركة صناعة السيارات بشأن مستقبل المصنع.

وسعت كافالو لطمأنة العمال يوم الثلاثاء بأن مستقبل المصنع في أيد أمينة من خلال خطط لإنتاج سيارة جولف الكهربائية، مشيرة إلى الانخفاض المطرد في الطلب على نسخة محرك الاحتراق الداخلي من سيارة فولكس فاجن الشهيرة.

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