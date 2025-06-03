أخبار مصر اليوم، الحكومة تتحرك لتوفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة، الأرصاد الجوية تحذر من موجة حارة، و366 ساحة لأداء صلاة العيد بالقاهرة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مستشفى الهرم ينقذ شابا تعرض لجرح نافذ بالرقبة جراء اختراق "صاروخ" معدني

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق طبي بمستشفى الهرم، التابع لأمانة المراكز الطبية في إنقاذ حياة عامل يبلغ من العمر 37 عامًا،تعرض لجرح نافذ بالرقبة، جراء اختراق "صاروخ" معدني أثناء مزاولته عمله.

إنقاذ حياة شاب ومنع تدهور حالته الصحية

أوضحت وزارة الصحة أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى في ظروف ميدانية بالغة التعقيد،تمثلت في إنزاله من الطابق الحادي عشر داخل عقار سكني تحت أعمال التشطيب، وتم النقل باستخدام معدات نقل طبية خاصة تتطلب دقة شديدة، لتفادي أي تفاقم في الإصابة أو تعريض حياته للخطر، وقد تعامل طاقم الإسعاف باحترافية عالية ويقظة كاملة ساهمت في إنقاذ حياته ومنع تدهور حالته الصحية.

وأكدت تم نقل المريض إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة، واستقبله أطباء الجراحة وباشروا بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له في وقت قياسي، ثم تم استدعاء فريق جراحة الأوعية الدموية ونقله لغرفة العمليات لإجراء العملية الجراحية

وأشارت إلى أنه تم إجراء جراحة دقيقة له تم خلالها إزالة الجسم المعدني واستكشاف الأوعية المصابة وإيقاف النزيف، إضافة إلى ترميم العضلات التالفة.

وأكدت أن الفريق الطبي الذي قام بإجراء التدخل الجراحي ضم نخبة من الكفاءات الطبية في المستشفى، كما ساهمت فرق التمريض في مختلف مراحل الإنقاذ، من الطوارئ والعمليات إلى رعاية السكتة الدماغية والقسم الداخلي.

بتكليف من السيسي، الحكومة تتحرك لتوفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة إجراءات زيادة حجم المعروض من اللحوم الحمراء في الأسواق، بحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والسفير/ أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء/ إسلام الريان، ممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور/ بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي.



وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس مجلس الوزراء: في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بتوفير مخزون مطمئن من مختلف السلع الأساسية، يأتي اجتماع اليوم للعمل على توفير أكبر كميات من اللحوم الحمراء، بما يسهم في استمرار توازن الأسعار، مضيفًا: أهم عامل نعمل عليه هو توافر السلع المختلفة، الذي يسهم في توازن الأسعار، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن التوسع في أسواق اليوم الواحد أسهم أيضًا في توازن الأسعار.



فيما قدم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شرحًا حول الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة لزيادة حجم المعروض من اللحوم الحمراء، مشيرًا في ضوء ذلك إلى أنه يتم العمل على زيادة المحاجر والمجازر في عدد من المناطق، لافتا إلى وجود عدد كبير من منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة في مختلف المحافظات؛ لبيع اللحوم وغيرها من السلع والمنتجات الغذائية، حيث تحرص الوزارة على ضخ المزيد من المنتجات في تلك المنافذ بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين، مؤكدًا أن هناك إقبالا كبيرًا من المواطنين على شراء اللحوم البلدية الطازجة ومنتجاتها، والتي يتم طرحها للبيع بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة، تزامنًا مع الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

إجمالي الاحتياجات المحلية من اللحوم الحمراء يبلغ نحو مليون طن سنويا

وخلال عرضه، نوّه علاء الدين فاروق إلى أن إجمالي الاحتياجات المحلية من اللحوم الحمراء يبلغ نحو مليون طن سنويا، حيث يتم تغطية 600 ألف طن منها، من خلال الإنتاج المحلي، فيما يتم توفير باقي الكمية من خلال الاستيراد.

كما أشار الوزير إلى أن وزارة الزراعة تحرص باستمرار على تشجيع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الجادة في المجالات المختلفة المتعلقة باستيراد الحيوانات الحية واللحوم الحمراء، إلى جانب تنمية الإنتاج المحلي والحفاظ عليه لتغطية الاحتياجات المحلية من اللحوم الحمراء دون حدوث نقص في المعروض.

وتحدث المهندس/ مصطفى الصياد، في أثناء الاجتماع، عن جهود وزارة الزراعة بشأن توفير اللحوم الحمراء من خلال الاستيراد؛ حيث أكد أن الوزارة قامت بتنويع مصادر الاستيراد ودراسة أهم الدول الأفريقية في إنتاج اللحوم الحمراء التي يمكن الاتجاه إليها نظرًا للجوار الجغرافي والإقليمي، وتم بالفعل تحديد عدة دول أفريقية يتسنى الاستيراد منها.



من جانبه، أكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال الاجتماع، الاستعداد لإنشاء المحاجر والمجازر والثلاجات المطلوبة، بما يسهم في توفير الكميات المطلوبة من اللحوم، وتوازن أسعارها في الأسواق وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وقال العقيد دكتور بهاء الغنام: إنه يمكن التعاون مع الدول الأفريقية المُصدرة للحوم الحمراء، وإقامة محاجر ومجازر حديثة بها، وهو ما يسهم في استفادة الطرفين.



البدء في التنسيق لإنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال

كما أعلن العقيد دكتور/ بهاء الغنام عن البدء في التنسيق لإنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال، وذلك بالتعاون بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والقطاع الخاص، في إطار خطة إستراتيجية تستهدف تقليص فاتورة الاستيراد لهذه السلعة الحيوية.

وقال المدير التنفيذي للجهاز: يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء مصنع وطني لألبان الأطفال مؤخرًا خلال فعاليات موسم حصاد القمح 2025، والتي دعا خلالها سيادته إلى أن يكون ذلك بالتعاون بين الحكومة والمستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص.

الأرصاد الجوية تحذر من موجة حارة تضرب البلاد في عيد الأضحى

حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقسًا مستقرًا خلال فترة عيد الأضحى، لكنه سيكون مصحوبًا بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يبدأ من وقفة عرفات

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: أن بداية الارتفاع ستكون من يوم وقفة عرفات، على أن تستمر خلال أيام العيد، حيث ترتفع درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية.

القاهرة الكبرى تسجل 36 درجة.. والصعيد يقترب من 42

وتوقعت غانم أن تصل درجة الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 36 درجة مئوية، بينما يسجل جنوب الصعيد نحو 42 درجة، نتيجة تأثر البلاد بـ كتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى موجة حارة تغطي معظم الأنحاء.

شبورة صباحية تؤثر على الرؤية

وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، قد تسبب انخفاضًا في الرؤية الأفقية خاصة على الطرق السريعة، والمناطق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية.

الملاحة البحرية مستقرة

وأضافت أن حركة الملاحة البحرية معتدلة في كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، ولا توجد تحذيرات جوية حتى الآن.



هل دخلت مصر حزام الزلازل؟، البحوث الفلكية توضح

أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والحيوفيزياقية، أن الزلزال الذى حدث في الساعات الأولى من صباح اليوم، وشعر به المواطنون كان مركزه تركيا، لافتا إلى أن الزلازل وتوابعها أمر طبيعى.

وقال رابح في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: إن مصر لم تدخل حزام الزلازل، فالزلازل التى شعرنا به الأسابيع الماضية كان مركزها اليونان.

تفاصيل الهزة الأرضية في مصر صباح الثلاثاء

وأصدر المعهد القومى للبحوث الفلكية بيانا عن حدوث هزة أرضية شعر بها المواطنون، حيث سجلت الشبكة القومية للزلازل اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة 2:17 صباحا هزة أرضية، بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر على بعد 500 كيلو متر شمال العريش، وبعمق 60 كم وفى خط عرض 36.57 شمال وخط طول 28.38 شرقا.

وورد للمعهد شعور المواطنين بالهزة دون وقوع أى إصابات وخسائر.

ووجه المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل. وجاءت كالآتى:

1- عدم استخدام المصعد الكهربائى تجنبا لأى أعطال.

2- فصل الكهرباء والغاز.

3 - الالتزام بالهدوء وعدم الفزع.

4 - عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم.

5 - الابتعاد عن الشاطىء تجنبا لأى موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة.

6 - للمتواجدين فى المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارئ.

366 ساحة لأداء صلاة العيد بالقاهرة

شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحى المبارك تحت إشراف قيادات المديرية وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصًا على الصحة العامة، مع عمل غرفة عمليات من قيادات المديرية لمتابعة صلاة العيد والساحات المعتمدة .



وأشار الشيخ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة إلى أنه تم تخصيص ٣٦٦ ساحة والمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة لأداء صلاة عيد الأضحى بالعاصمة، مع تكليف خطيب وبديل احتياطى لخطبة العيد.

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ فلكيًا والموافق يوم الجمعة 2025 / 6 / 6 م.



وفيما يلى مواعيد صلاة العيد بالمحافظات:

القاهرة: 6:19

الجيزة: 6:19

الاسكندرية: 6:21

بورسعيد:6:11

السويس: 6:13

العريش: 6:06

الطور: 6:13

سانت كاترين:6:11

طابا: 6:05

شرم الشيخ: 6:11

دمنهور: 6:19

طنطا: 6:18

المنصورة:6:16

الزقازيق:6:16

بنها:6:18

شبين الكوم: 6:18

كفر الشيخ:6:17

الفيوم: 6:22

بنى سويف: 6:21

المنيا: 6:25

أسيوط:6:25

سوهاج: 6:25

قنا: 6:21

أسوان:6:25

أبو سمبل: 6:34

مرسى مطروح:6:31

الغردقة: 6:15

الخارجة: 6:33



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