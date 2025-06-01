أوقاف الأقصر: اعتماد 54 ساحة و1569 مسجدًا لإقامة صلاة عيد الأضحى

أعلن الشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن خطة مديرية أوقاف الأقصر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتي تشمل اعتماد وتجهيز 54 ساحة بالمدن والقرى و1569 مسجدًا على مستوى المحافظة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك للعام 1446 هجرية.

صلاة عيد الأضحى المبارك



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية لمتابعة أعمال الحد من المخاطر والتعامل مع أي أزمات محتملة والعمل على تذليل كافة العقبات خلال أيام العيد، كما تم التنبيه على الأئمة بالالتزام بموضوع خطبة عيد الأضحى الخاصة بعيد الأضحى المبارك.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم التنبيه على المفتشين بالمديرية والإدارات بالمرور على المساجد لمتابعة أعمال النظافة والتعقيم لكافة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، كما تم تكليف لجنة الأزمات والحد من المخاطر بالمديرية بمتابعة كافة أعمالها طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وتحت إشراف المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

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