الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أوقاف الأقصر: اعتماد 54 ساحة و1569 مسجدًا لإقامة صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى 2025
صلاة عيد الأضحى 2025

 أعلن الشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن خطة مديرية أوقاف الأقصر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتي تشمل اعتماد وتجهيز 54 ساحة بالمدن والقرى و1569 مسجدًا على مستوى المحافظة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك للعام 1446 هجرية.

صلاة عيد الأضحى المبارك 


وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية لمتابعة أعمال الحد من المخاطر والتعامل مع أي أزمات محتملة والعمل على تذليل كافة العقبات خلال أيام العيد، كما تم التنبيه على الأئمة بالالتزام بموضوع خطبة عيد الأضحى الخاصة بعيد الأضحى المبارك.


وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم التنبيه على المفتشين بالمديرية والإدارات بالمرور على المساجد لمتابعة أعمال النظافة والتعقيم لكافة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، كما تم تكليف لجنة الأزمات والحد من المخاطر بالمديرية بمتابعة كافة أعمالها طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وتحت إشراف المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر صلاة عيد الاضحي عيد الأضحي المبارك العيد عيد الأضحى أوقاف الأقصر

مواد متعلقة

القبض على عاطل بحيازته مخدرات فى الأقصر

إصابة شخصين في انقلاب أتوبيس على طريق قنا – الأقصر

الكشف عن 3 مقابر جديدة لكبار رجال الدولة الحديثة بالأقصر (صور)

الأكثر قراءة

حفيد نوال الدجوي يكشف أسرارا جديدة في مصرع شقيقه، ويشكك في رواية محامي إنجي وماهي

تعليم القاهرة: إحالة رئيس لجنة بالشهادة الإعدادية ومراقب وأمن لجنة للشئون القانونية تمهيدا للإحالة للنيابة العامة

آخر تطورات أزمة البنزين المغشوش ومحاسبة المتسببين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

لاعب جديد يرحل عن الأهلي، تعرف على التفاصيل

الشحات يجهز عرضا رسميا للرحيل عن الأهلي

مشيرة خطاب تتقدم باستقالتها من رئاسة القومي لحقوق الإنسان

في أول أيام تشغيله، إقبال كبير من المواطنين على استخدام الأتوبيس الترددي (صور)

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 1-6-2025 ببداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 - 6 - 2025

أسعار الذهب فى مصر بختام التعاملات اليوم السبت 31 - 5 - 2025

المزيد

انفوجراف

سيطرة مصرية على أقوى دوري في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد أيام التشريق 2025 وفضائلها وحكم صيامها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية