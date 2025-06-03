الثلاثاء 03 يونيو 2025
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خارج الحدود

الصحة بغزة: المستشفيات المتبقية تصارع مستويات كارثية تهدد انهيارها

مستشفيات غزة،فيتو
مستشفيات غزة،فيتو

أفادت وزارة الصحة في غزة، أن الدعوات المجتمعية للتبرع بالدم أصبحت دون جدوى مع تفاقم سوء التغذية بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن المولدات الكهربائية تعمل وفق أرصدة محدودة من الوقود لإمداد الأقسام الحيوية بالكهرباء.

كما ناشدت الوزارة  الجهات المعنية إنقاذ المنظومة الصحية وما تبقى من مستشفيات غزة  تصارع مستويات كارثية تهدد انهيارها.

وقبل وقت سابق من اليوم أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتقاء  102 شهيد و490 جريحا منذ تشغيل مراكز توزيع المساعدات خلال 8 أيام.

وسقط 27 شهيدا مدنيا جوعا بينما أصيب أكثر من 90 بجروح متفاوتة في رفح.

ويمارس الاحتلال القتل على الملأ وارتكاب جرائم إبادة جماعية ممنهجة في مراكز توزيع المساعدات.

ووصف ما يجري بأنه استخدام متعمد للمساعدات أداة للقتل والإبادة الجماعية، معربًا عن رفضه رفضا قاطعا "المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" التي يقيمها الاحتلال.


كما دعا لتشكيل لجنة تحقيق دولية لتوثيق مجازر مناطق توزيع المساعدات ومحاسبة مرتكبيها الإنسانية" التي يقيمها  الاحتلال.

 

وكانت الخدمات الطبية في غزة أعلنت أن قوات الاحتلال منعت وصول مركبات الإسعاف إلى مناطق توزيع المساعدات.

و أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد أكثر من 30 فلسطينيا وعدد من المصابين جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على النازحين خلال انتظارهم للمساعدات الأمريكية في خان يونس غرب رفح.

 

وزعم جيش الاحتلال أنه استهدف طالبي المساعدات في رفح وأطلق النار على المواطنين بهدف الإبعاد.

وكانت  أفادت وسائل الإعلام باستشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين بجروح جراء قصف استهدف خيام نازحين في منطقة أصداء غرب خان يونس، ومنطقة البركة في  دير البلح وسط القطاع.

من ناحيتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 5 فلسطينيين استشهدوا مساء الاثنين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

 

 

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