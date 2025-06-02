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الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

 

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس ربيعى مائل للحرارة إلى حارعلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:23

 

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