الثلاثاء 03 يونيو 2025
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أخبار مصر

بيان عاجل للحكومة بشأن شائعات بيع تذاكر قطارات عيد الأضحى بالسوق السوداء

السكك الحديدية
السكك الحديدية
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله من أنباء على  منصات التواصل الاجتماعي من عدم توافر تذاكر قطارات السكك الحديدية الخاصة بعيد الأضحى بالمحطات وبيعها بالسوق السوداء.

وأكد المركز الإعلامي، أن تذاكر القطارات متوفرة بشكل طبيعي ومتاحة بمختلف المحطات ونقاط البيع الرسمية، كما أن خدمة الحجز المسبق متاحة وتعمل بكفاءة دون توقف، مشددًا على أن نظام الحجز الحالي يمنع بيع التذاكر في السوق السوداء، ويتاح لكل راكب 4 تذاكر فقط بالرقم القومي.

وأضاف المركز، أنه يتم التصدي بشكل فوري بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لأي محاولة للمخالفة فيما يخص حجز التذاكر، مشيرًا إلى أنه تم تشغيل قطارات إضافية بجانب القطارات المجدولة، استعدادًا لعيد الأضحى، خلال الفترة من 1 حتى 16 يونيو 2025، لتخفيف الازدحام والتيسير على المواطنين.

وأوضح المركز الإعلامي أن هيئة السكك الحديدية أتاحت عدة طرق للحصول على تذاكر السفر تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر من خلال شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة، أو الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة "https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets"، أو  عن طريق تطبيق الهاتف المحمول "Egyptian National Railways"، ويتم الحصول عليه من خلال متاجر التطبيقات الالكترونية "Play store & App store".

ويمكن الحجز أيضًا من وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي: (فوري - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول)، كما يمكن حجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم "1661" من الهاتف المحمول أو رقم "09000661" من أي تليفون أرضى لمدة 15 يوم وحتى قبل قيام القطار بساعة.

وفي السياق ذاته، يمكن حجز تذاكر السفر من خلال مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية، وكذلك  ماكينات الحجز الذاتي "TVM" الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.

كما تتيح الهيئة عدة طرق لدفع قيمة تذاكر القطارات من خلال الدفع النقدي على جميع شبابيك ومكاتب الحجز التابعة للهيئة، ومتاح أيضًا الدفع الإلكتروني ببطاقات الدفع الالكترونية (Visa & Master) على شبابيك التذاكر الخاصة بالهيئة في المحطات الرئيسية، أو الدفع على الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول عن طريق بطاقات الدفع الإلكترونية (Visa & Master)، أو من خلال الدفع لوكلاء البيع المشار إليهم سواء نقديًا أو إلكترونيًا ببطاقات الدفع الإلكترونية (Visa & Master) للتجار التابعين لوكلاء البيع المتعاقدين مع الهيئة.

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المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عيد الأضحى السوق السوداء تذاكر قطارات السكك الحديدية

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