هل تسقط صلاة الجمعة يوم عيد الأضحى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

صلاة العيد، أجاب الدكتور مصطفى عبد الكريم أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال بشأن أداء صلاة الجمعة التي تتزامن يوم عيد الأضحى المبارك، وما إذا كانت تسقط شرعا أم لا؟

أمين الفتوى: صلاة الجمعة فرض عين

وقال "عبد الكريم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "صلاة الجمعة فرض عين على كل مكلف، ومن الفضائل التي تفضل بها الله سبحانه وتعالى على أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم".

رأي جمهور الفقهاء والعلماء بشأن الجمع بين صلاتي العيد والجمعة في يوم واحد

وأوضح: "وقع خلاف بين العلماء هل لو اجتمع العيد مع صلاة الجمعة، هل نصلى صلاة الجمعة أم ماذا، فاجتمع جمهور العلماء على أداء المسلم صلاتي العيد والجمعة، لأن صلاة الجمعة لا تتعارض مع صلاة العيد ونستطيع أن نجمع بينهما".

ولفت: الإمام أحمد بن حنبل رأى أنه لو اجتمع العيد مع الجمعة فيجوز أداء صلاة العيد فقط، لكن لا تسقط الجمعة ويمكن أن يصليها ظهرا في المنزل.

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