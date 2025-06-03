شعر به سكان مصر، زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة الحدود بين جزر دوديكانيز وتركيا

زلزال مصر، أفادت قناة إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، بأن زلزالًا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة الحدود بين جزر دوديكانيز اليونانية وتركيا.

ولم ترد حتى الآن تقارير رسمية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال، فيما يُنتظر صدور بيانات من هيئات الرصد الزلزالي لتحديد مركز الهزة وعمقها.

ووقع الزلزال تحديدًا عند الساعة 2:17 صباحًا بالتوقيت المحلي، ما أحدث موجة من الهزات الإضافية والتخوفات في عدد من الدول المحيطة.

وشعر سكان القاهرة الكبرى وبعض المحافظات بزلزال قوي في تمام الساعة 2:20 صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2025.

وأمس رصدت غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري، هزة أرضية بقوة 2.31 على مقياس ريختر، وعمق 3.17 كم، بمنطقة كوم البيرة بالجيزة.

نصائح الهلال الأحمر

ويوجه الهلال الأحمر المصري تعليمات عاجلة للمواطنين، وهي: تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات، الاتصال بالخط الساخن ١٥٣٢٢ للإبلاغ عن أي حالات طارئة فقط، متابعة التحديثات الرسمية وعبر الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري.

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