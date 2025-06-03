الثلاثاء 03 يونيو 2025
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أخبار مصر

بعد زيارة مفاجئة، وزير الموارد المائية ينهي تكليف مدير ري البحيرة

وزير الري
وزير الري

أجرى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري زيارة لمحافظة البحيرة لتفقد حالة الرى والمنشآت المائية وأعمال تطهير الترع بنطاق المحافظة.

وتفقد الدكتور سويلم ترعة الخندق الشرقي وجنابية الخندق الشرقي وترعة ساحل مرقص وترعة شنديد وترعة الخزان وترعة فرع كفر بني هلال وترعة الجرن ومصرف ادكو، وموقع حجز دنشال الواقع على ترعة الخندق الشرقي 

وفى ضوء عدم الالتزام بخطة الاستعداد لموسم الصيف، والتأخر فى تنفيذ نهو أعمال التطهير للعديد من الترع بنطاق المحافظة أصدر الدكتور سويلم قرارًا فوريًا بإنهاء تكليف المهندس عيسوى الشناوى من مهامه كرئيس للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة.

ووجه الدكتور سويلم بشكل فورى بصيانة المجارى المائية بقطاع الرى بالتدخل الفوري بجميع الوسائل المتاحة لنهو تنفيذ كافة أعمال التطهيرات بمحافظة البحيرة خلال فترة محددة.

كما وجه مصلحة الرى بإصلاح محطات الخلط الوسيط المعطلة خلال ١٠ أيام من تاريخه، والتوجيه لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بتقديم كافة أوجه الدعم المطلوب لنهو الإصلاحات اللازمة بتلك المحطات.

وأكد الدكتور سويلم حرصه على المرور المفاجئ لمتابعة أعمال كافة الإدارات المركزية والإدارات العامة للرى بكافة المحافظات، لتقييم أداء هذه الإدارات وتحفيز ومكافأة الإدارات المتميزة لتشجيعها على بذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة المائية وإستيفاء طلبات المنتفعين، وفى الوقت ذاته يتم اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه المقصرين في أداء أعمالهم بما ينعكس على سوء حالة المنظومة المائية بنطاق الإدارة، والتوجيه لغيرهم من الكفاءات بإتمام تنفيذ المهام المطلوبة لتحسين المنظومة المائية وضمان وصول المياه للمنتفعين خاصة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.

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الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري محافظة البحيرة المنشآت المائية تطهيرات الترع

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